Obavijesti

News

Komentari 12
VIDNO MRŠAVIJI

Mikulić je izašao iz Remetinca: 'Radio sam sklekove svaki dan'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Mikulić je izašao iz Remetinca: 'Radio sam sklekove svaki dan'
Foto: Screenshot/RTL Danas

Bivši glavni državni inspektor pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci, a poručio je da se osjeća dobro i zahvalio čuvarima i cimerima

Admiral

Nakon gotovo dva mjeseca provedena u Remetincu, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić u četvrtak je pušten na slobodu, doznaje Dnevnik.hr.

Vidno mršaviji, Mikulić je kratko poručio da se osjeća dobro, a gubitak kilograma objasnio je vježbanjem. - Trenirao sam, radio sklekove svaki dan - rekao je po izlasku.

ISPITANI SVI SVJEDOCI Bivši HDZ-ov državni inspektor Mikulić izlazi na slobodu
Bivši HDZ-ov državni inspektor Mikulić izlazi na slobodu

Iskoristio je priliku i zahvalio zaposlenicima Državnog inspektorata, djelatnicima zatvorskog sustava, ali i svojim cimerima iz ćelije, ističući profesionalan odnos i korektnu suradnju.

Istražni zatvor ukinut mu je na prijedlog USKOK-a, nakon što su ispitani svi svjedoci na koje je mogao utjecati. I njemu i Krasiću pritvor je bio određen isključivo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, koja je u međuvremenu otklonjena.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Trump: Dobro je prošao sastanak sa Zelenskim
PRATITE NA 24SATA

Trump: Dobro je prošao sastanak sa Zelenskim

Američki predsjednik najavio je kako će se u četvrtak sastati s Volodimirom Zelenskim kako bi razgovarali o kraju rata u Ukrajini...
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
SVE JASNO

Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'
BUKTINJA NA CESTI

VIDEO Buktinja u Zagrebu: 'Automobil je planuo u vožnji. Ljudi su stali i pomagali gasiti'

Na križanju Slavonske i Čulinečke ulice u Zagrebu oko 19.10 sati planuo je automobil. Vozač je na vrijeme izašao iz automobila kad je vidio da je bukitnja zahvatila prednji dio. Vatrogasci i policija su izašli na intervenciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026