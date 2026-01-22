Mikulić je izašao iz Remetinca: 'Radio sam sklekove svaki dan'

Nakon gotovo dva mjeseca provedena u Remetincu, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić u četvrtak je pušten na slobodu, doznaje Dnevnik.hr.

Vidno mršaviji, Mikulić je kratko poručio da se osjeća dobro, a gubitak kilograma objasnio je vježbanjem. - Trenirao sam, radio sklekove svaki dan - rekao je po izlasku.

Iskoristio je priliku i zahvalio zaposlenicima Državnog inspektorata, djelatnicima zatvorskog sustava, ali i svojim cimerima iz ćelije, ističući profesionalan odnos i korektnu suradnju.

Istražni zatvor ukinut mu je na prijedlog USKOK-a, nakon što su ispitani svi svjedoci na koje je mogao utjecati. I njemu i Krasiću pritvor je bio određen isključivo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, koja je u međuvremenu otklonjena.