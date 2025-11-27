Obavijesti

News

Komentari 2
ZATVOREN KRUG

Mikulića će braniti odvjetnici kojima je slao svoje inspektore zbog bespravne gradnje...

Piše Ivan Pandžić, Bogdan Blotnej, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
Mikulića će braniti odvjetnici kojima je slao svoje inspektore zbog bespravne gradnje...
Dolazak Andrije Mikulića i inspektora USKOK-a u kuću gdje se provode istražne radnje | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zagrebački odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić bili su dio afere s bespravnom gradnjom, koju su 24sata otkrila u svibnju. Bili su među sedam suvlasnika koji su u ličkom Raduču podigli bespravnu katnicu

Istina je, zvao me Mikulić. Kolega Nikola Mandić i ja smo mu odvjetnici. Ništa još ne znamo, vozimo se prema gore, prema njemu, rekao nam je to odvjetnik Ivan Stanić, jedan od odvjetnika koji su anagažirani u obrani bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

No njihova povezanost ispada nešto više od samo prijateljstva. Naime, kako su 24sata ranije pisala, ti odvjetnici bili su na meti upravo Mikulićeva Državnog inspektorata.

ZLOČIN BEZ KAZNE Nevjerojatno! Gradili bespravne kuće na Zrmanji, ali ipak neće u zatvor: 'Pa kakva je to poruka?'
Nevjerojatno! Gradili bespravne kuće na Zrmanji, ali ipak neće u zatvor: 'Pa kakva je to poruka?'

Podsjetimo, 24sata su u svibnju otkrila nevjerojatnu devastaciju i bespravnu gradnju u kanjonu Zrmanje, na području Parka prirode Velebit. Na obali je netko iskrčio šumu, podignuo sedam drvenih kuća te zid prema rijeci, zapriječio prilaz rijeci zidom i metalnom ogradom. Zemljište je državno, pa vlasnici kuća nisu bili upisani. Kuće su uklonjene, a dva "krivca"  su pravomoćno osuđena. Radilo se o Marku Đidi i Mati Marjanoviću iz Knina, koji su sve priznali. Neće ići u zatvor jer su se nagodili na uvjetne kazne. Dvoje zaposlenika Inspektorata je tada smijenjeno.

RAZRIJEŠEN DUŽNOSTI FOTO Inspektori u pretresu, doveli su i uhićenog Mikulića
FOTO Inspektori u pretresu, doveli su i uhićenog Mikulića

Osuđene Đidu i Marjanovića branili su te isposlovali ovu nagodbu za bespravnu gradnju upravo zagrebački odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić. Oni su poznati kao odvjetnici mnogih optuženih za korupciju i druga teška djela. Brane i bivšeg HDZ-ovog ministra Tomislava Tolušića u aferi "Po babi i stričevima". S Tolušićem je optuženo i troje bivših kolega iz Vlade.

Ovi odvjetnici protagonisti su i druge afere s bespravnom gradnjom, koju su 24sata otkrila također u svibnju. Sedam suvlasnika podignulo je u Lici, u naselju Raduč, bespravnu katnicu na rubu Parka prirode Velebit. Kuća ima visoko prizemlje i potkrovlje, a u zemljišnim knjigama tlocrtna je površina 115 četvornih metara. Osim Mandića i Stanića, suvlasnici su Mato Jelić, bivši sudac iz Knina, koji je razriješen ove godine i sad radi u istom odvjetničkom uredu s Mandićem i Stanićem. Četvrti suvlasnik je Ante Pripuz, menadžer u grupaciji CIOS te sin njenog vlasnika Petra Pripuza. Peti je Ivan Čeko, vlasnik kninske tvrtke Igana, koja objedinjava graditeljstvo, autoškolu i turističku agenciju. Šesti je Zoran Marin, sudski vještak, geodet i vlasnik tvrtke Geomapa.

VOZE GA ZA ZAGREB Mikulića su uhitili dok je bio u lovu?: 'Prije tri dana tražio je ekipu tko bi išao s njim...'
Mikulića su uhitili dok je bio u lovu?: 'Prije tri dana tražio je ekipu tko bi išao s njim...'

Na kraju, tu je i samozatajni David Jakovljević, čovjek kojeg su nam u Kninu opisali kao prijatelja i suradnika pokojnog Tonija Matasa, ravnatelja zadarske ispostave Sigurnosno-obavještajne agencije, kojeg je bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko htio vidjeti na čelu SOA-e. Matas je pronađen mrtav nakon uhićenja Josipe Rimac, s kojom je surađivao, a policija je zaključila da je riječ o samoubojstvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
DOZNAJEMO Mikulić i njegov kum primili 120.000 eura mita, uzeli i veće količine mesa?
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

DOZNAJEMO Mikulić i njegov kum primili 120.000 eura mita, uzeli i veće količine mesa?

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu
STIGLA PRESUDA

Nezaposlenog oca šestero djece osudili jer je po Petrinji vozio drva koja je dobio. Evo što kažu

Muškarac, koji inače prima dječji doplatak te socijalnu pomoć u iznosu od 890 eura, tvrdio je da je pomagao prijatelju kojem se kuća srušila u potresu...
Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva
JOŠ SE NE ZNA DATUM

Stručnjak: Za rušenje nebodera Vjesnika bit će potrebne na stotine kilograma eksploziva

Profesor Dobrilović, koji je u srijedu bio na terenu, za Hinu je potvrdio da će se rušenje obaviti za nekoliko tjedana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025