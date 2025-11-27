Mikulića će braniti odvjetnici kojima je slao svoje inspektore zbog bespravne gradnje...

Istina je, zvao me Mikulić. Kolega Nikola Mandić i ja smo mu odvjetnici. Ništa još ne znamo, vozimo se prema gore, prema njemu, rekao nam je to odvjetnik Ivan Stanić, jedan od odvjetnika koji su anagažirani u obrani bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

No njihova povezanost ispada nešto više od samo prijateljstva. Naime, kako su 24sata ranije pisala, ti odvjetnici bili su na meti upravo Mikulićeva Državnog inspektorata.

Podsjetimo, 24sata su u svibnju otkrila nevjerojatnu devastaciju i bespravnu gradnju u kanjonu Zrmanje, na području Parka prirode Velebit. Na obali je netko iskrčio šumu, podignuo sedam drvenih kuća te zid prema rijeci, zapriječio prilaz rijeci zidom i metalnom ogradom. Zemljište je državno, pa vlasnici kuća nisu bili upisani. Kuće su uklonjene, a dva "krivca" su pravomoćno osuđena. Radilo se o Marku Đidi i Mati Marjanoviću iz Knina, koji su sve priznali. Neće ići u zatvor jer su se nagodili na uvjetne kazne. Dvoje zaposlenika Inspektorata je tada smijenjeno.

Osuđene Đidu i Marjanovića branili su te isposlovali ovu nagodbu za bespravnu gradnju upravo zagrebački odvjetnici Nikola Mandić i Ivan Stanić. Oni su poznati kao odvjetnici mnogih optuženih za korupciju i druga teška djela. Brane i bivšeg HDZ-ovog ministra Tomislava Tolušića u aferi "Po babi i stričevima". S Tolušićem je optuženo i troje bivših kolega iz Vlade.

Ovi odvjetnici protagonisti su i druge afere s bespravnom gradnjom, koju su 24sata otkrila također u svibnju. Sedam suvlasnika podignulo je u Lici, u naselju Raduč, bespravnu katnicu na rubu Parka prirode Velebit. Kuća ima visoko prizemlje i potkrovlje, a u zemljišnim knjigama tlocrtna je površina 115 četvornih metara. Osim Mandića i Stanića, suvlasnici su Mato Jelić, bivši sudac iz Knina, koji je razriješen ove godine i sad radi u istom odvjetničkom uredu s Mandićem i Stanićem. Četvrti suvlasnik je Ante Pripuz, menadžer u grupaciji CIOS te sin njenog vlasnika Petra Pripuza. Peti je Ivan Čeko, vlasnik kninske tvrtke Igana, koja objedinjava graditeljstvo, autoškolu i turističku agenciju. Šesti je Zoran Marin, sudski vještak, geodet i vlasnik tvrtke Geomapa.

Na kraju, tu je i samozatajni David Jakovljević, čovjek kojeg su nam u Kninu opisali kao prijatelja i suradnika pokojnog Tonija Matasa, ravnatelja zadarske ispostave Sigurnosno-obavještajne agencije, kojeg je bivši šef HDZ-a Tomislav Karamarko htio vidjeti na čelu SOA-e. Matas je pronađen mrtav nakon uhićenja Josipe Rimac, s kojom je surađivao, a policija je zaključila da je riječ o samoubojstvu.