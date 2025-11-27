Službenici policijskog Uskoka u četvrtak su priveli sada već bivšeg šefa Državnog inspektorata Andriju Mikulića. Kako neslužbeno doznajemo, zatekli su ga u prirodi, priveli te ga voze na pretres doma
Mikulića su uhitili dok je bio u lovu?: 'Prije tri dana tražio je ekipu tko bi išao s njim...'
Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Osijek), u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) uhitili su u četvrtak više ljudi zbog korupcije, objavilo je Ravnateljstvo policije.
Kako navode, akcija traje na području zagrebačke, krapinsko-zagorske i sisačko-moslavačke policijske uprave. Među uhićenima je i šef Državnog inspektorata Andrija Mikulić, koji je Vlada danas ekspresno smijenila s funkcije.
Kako neslužbeno doznaju 24sata, Mikulića su policajci iznenadili dok je bio u lovu na području Sisačko-moslavačke županije.
- On je prije tri dana tražio ljude s kojima bi u lov. Krenuo je prije dva dana - rekao nam je jedan izvor iz lovačkih krugova.
Policajci ga sad voze za Zagreb gdje će prvo biti na pretresu svog doma.
