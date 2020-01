Milan seli u Sabor: Porezni će obveznici dati još 260.700 kn

Milan Kujundžić je odradio 39 mjeseci kao ministar zdravstva, a za njegov mandat obilježen aferama porezni obveznici izdvojili su 1,13 milijuna kuna bruto, odnosno 629.340 kuna za njegove neto plaće.

Sad se s ministarske fotelje seli u onu saborsku, a vraća se i na svoje mjesto u KB-u Dubrava i na zagrebački Medicinski fakultet. Odluči li primati saborsku plaću, a ne liječničku, ona se neće bitno razlikovati od ministarske, koja je mjesečno iznosila 28.900 kuna bruto, odnosno neto 16.100 kuna. Bude li primao saborsku plaću idućih devet mjeseci, koliko je ostalo do kraja ovog saziva Sabora, porezni obveznici za tu svrhu izdvojit će dodatnih 260.700 kuna bruto, odnosno neto 145.000 kuna neto.

Foto: Pixell

Na kraju mandata, ne bude li primao plaću kao kao gastroenterolog, imat će pravo na naknadu pune plaće od šest mjeseci i šest mjeseci polovice plaće. Odluči li se za tu opciju, porezni obveznici u tom slučaju će ga za nerad plaćati 145.233 kune, odnosno s porezima i doprinosima više od 260.000 kuna. U odnosu na početak mandata, Kujundžić je povećao i vrijednost svoje postojeće imovine za 1,1 milijun kuna, a obitelj si je dodala još jednu kuću vrijednu 1,46 milijuna kuna na zagrebačkim Ravnicama.

Imat će oko 16.000 kuna

Ukupno je prijavljena imovina supružnika Kujundžić 4,36 milijuna kuna. Ostalo im je vratiti kredit od 100.000 eura po kamati od dva posto i 300.000 kuna pozajmice. Milan Kujundžić je osmi ministar iz HDZ-ove kvote kojemu se premijer Andrej Plenković zahvalio na suradnji.

Premijer kaže da nije mogao znati za okolnosti imovinske afere razriješenog ministra, a ne želi da se na bilo koji način opterećuju rad Vlade i njegovo vrijeme.

- Ministarstvo zdravstva je bitno, odgovornosti koje imamo u ovom trenutku kao predsjedajući i kao zemlja koja se s drugima mora pripremiti za obranu od šireće epidemije korona virusa zahtijeva puni fokus ministra na te teme. Kujundžić je, prije svega, bio fokusiran na pojašnjavanje tema koje nemaju nikakve veze s Ministarstvom zdravstva niti s onim što on radi i zato sam odlučio razriješiti ga - rekao je Plenković.

Tvrdi da mu Kujundžić na sastanku nije predočio nikakve papire te je poručio kako su to teme koje će bivši ministar morati sam objasniti javnosti. Postavilo se pitanje osjeća li se Plenković odgovornim jer je ovo već osmi ministar u njegovoj Vladi koji je smijenjen zbog afera.

Zabrinuti premijer

Odgovorio je:

- Zabrinjava me fenomen da se toliko jako krene aktivnostima medija tresti ministre, tako da je fokus rada Vlade na neki način u nekom obrambenom stavu, a mi nismo tu da imamo obrambeni stav, nego proaktivni stav da rješavamo probleme društva. Bilo je svega i prije, ali baš ovoliko toga nije bilo.

Upitan bi li ministri trebali, prije odabira na dužnost, proći veće provjere, Plenković je rekao da sad, “kad gleda sve ovo skupa, to možda ne bi bilo loše raditi”. Premijer ne očekuje da će Kujundžić u Saboru okrenuti leđa Vladi. Budući da ministri prije stupanja na dužnost ne prolaze sigurnosne provjere postavilo se pitanje planira li premijer to vratiti. Plenković je svjestan da će se ubuduće morati “malo osnažiti filteri na razini stranke, a onda i na razini države”. U HDZ-u se priča kako je ovo zapravo udar unutarstranačke desnice, a sve kako bi se oslabila Plenkovićeva pozicija, jer je Kujundžić za njega trebao okupiti desnu stranačku frakciju.

Nevidljive reforme

Iako je stalno govorio o reformama, njih u zdrastvu nitko nije vidio. Kako bi zaštitio HDZ-ovku Dijanu Zadravec, smijenio je šefa upravnog vijeća KBC-a Sestre milosrdnice.

Ministarski mandat

Nije napravio uštede, a rupe je krpao poskupljenjima, forsirao je bolnicu Blato, ali nije podržao Boru Nogala na čelu bolnice Srebrnjak.

Milan Kujundžić sad ima rok od osam dana za aktiviranje saborskog mandata, a njegovim dolaskom u zastupničku klupu iz nje će otići Dragica Vranješ (HDZ), koja je bila njegova zamjena.

Oglasio se i smijenjeni ministar te ponavlja kako je njegovom odlasku prethodio orkestrirani medijski napad potaknut grupacijskim interesima.

- Posljednjih dana u medijima izlazi niz napada i neistina, kojima se diskreditira moj životni rad i dignitet, moja obitelj i prijatelji. Po već viđenome modelu, stvara se negativna percepcija u javnosti bez provjeravanja činjenica ili saslušavanja druge strane - opetovao je Kujundžić, koji je uputio u Vladu i HDZ detaljno očitovanje o svim nekretninama i njihovu stjecanju, a isto će dostaviti i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa. Naveo je i kako je sve vrijeme mandata radio teško, pošteno i najbolje što je znao. Još jednom se ispričao javnosti za “šlampavo” ispunjenu imovinsku karticu, a svom nasljedniku poželio je uspjeh u radu. Podsjetimo, Kujundžić je u mandatu preživio dva opoziva u Saboru, ali i ljetnu rekonstrukciju Vlade, iako se u to vrijeme i njegovo ime spominjalo na listi otpisanih. U mandatu vlade Andreja Plenkovića broj razriješenih ministara popeo se na 14, a većina je iz Banskih dvora otišla zbog afera uglavnom vezanih uz imovinu.

- To govori da je stvorena moralna panika i histerija. Važnije je kako je tko popunio imovinsku karticu od toga kako i što ministri rade, a to će Hrvatsku doći glave u budućnosti. Politika je spala na najnižu razinu, a to je sukob interesa - kazao je politički analitičar Žarko Puhovski. Povratak Kujundžića u Sabor je, kaže Puhovski, tehničko pitanje jer on ima mandat. No napominje da dio ministara koji su smijenjeni u ljeto 2019. nije do sada ni za što formalno kažnjen.

- Kujundžić, kao i ostali bivši ministri, za gotovo jednaku plaću radit će deset puta manje. To je onda nagrada, a ne kazna - rekao je Puhovski. Paralelno s Kujundžićevom smjenom policija po nalogu DORH-a prikuplja dokumentaciju o tvrtki supruge Milana Kujundžića. Županijsko državno odvjetništvo zatražilo je dokument s odlukom o imenovanju likvidatora Zidnog vrta d.o.o., bivše tvrtke supruge smijenjenog ministra. O poslovanju Zidnog vrta zna se vrlo malo jer Kujundžićeva supruga unatoč zakonskoj obvezi godinama nije predavala financijska izvješća, a zato je tvrtka na kraju i brisana iz registra.

- Smijenjen je najlošiji ministar kojeg je Hrvatska ikad imala. U tri godine svojeg nerada cijeli je sustav bacio na koljena. Produbio je kaos i korupciju u zdravstvu, dugovi nikad nisu bili veći, a liste čekanja nikada duže - komentirao je, među ostalim, Davor Bernardić, šef SDP-a.

Tema: Hrvatska