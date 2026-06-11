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PRIHODI TO NE PRATE

Milanović: Cijene nekretnina su prešle sve granice tolerancije

Piše HINA,
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Milanović: Cijene nekretnina su prešle sve granice tolerancije
Opatija: Otvorenje 20. Dana Hrvatske komore inženjera građevinarstva | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Predsjednik Zoran Milanović upozorio je da rast plaća više ne može pratiti poskupljenje nekretnina te ocijenio kako je to jedna od posljedica hrvatskog članstva u Europskoj uniji.

Predsjednik RH Zoran Milanović rekao je u četvrtak da je Hrvatska atraktivna zemlja za ulaganja, u kojoj su nekretnine jako skupe te da je skupoća nekretnina polako prešla granicu tolerancije i mogućega i da to rast plaća ne može pratiti, ocijenivši to jednom od posljedica hrvatskog članstva u EU-u. Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i rast plaća i prihoda to ne može pratiti, rekao je Milanović otvarajući 20-te Dane Hrvatske komore inženjera građevinarstva u Opatiji. Nastavio je da je to jedna od posljedica odnosno nuspojava hrvatskog članstva u EU-u. Smatra da članstvo u EU-u ne treba gledati kao ideološki projekt i propagandni uspjeh nego kao nešto što je izrazito stvar bilance za Hrvatsku tj. što je dala, a što dobila zauzvrat.

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"To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti", naglasio je i dodao da nije riječ o odluci koja se može promijeniti svakih pet ili deset godina te da se "ne treba zanositi da smo ušli u nekakav fantastičan svijet cvjetnih aranžmana u kojem će biti samo bolje i bolje".

Milanović je poručio sudionicima skupa da mu je drago što dobro surađuju s resornim ministarstvom, da mu se čini kako to nije samo na riječima nego da to zaista dobro funkcionira. Poželio je puno posla, dobru zaradu, jednostavne procedure, ali ne prejednostavne i prebrze, jer smatra da reda mora biti.

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Hrvatska je prema njegovoj ocjeni zemlja razvijene građevinske struke.

"Tradicija naše građevinske kulture nije od jučer. Ono što je građeno zadnjih stotinjak godina u našoj zemlji uglavnom je kvalitetno, kuće se rijetko i nikada ne urušavaju, što se moglo vidjeti u primjerima nekih zemalja koje su se intenzivno i brzo razvijale", rekao je Milanović.

Dani HKIG-a su godišnje stručno okupljanje u području graditeljstva u Hrvatskoj, koje okuplja vodeće stručnjake, predstavnike tvrtki, institucija i gospodarstva, a ove godine održava se od 11. do 13. lipnja.

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