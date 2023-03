Milanović: Da nisam bio na čelu SDP-a, u Saboru ne bi bilo žena

Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je u povodu Međunarodnog dana žena izložbu "Dora - Zapis na brezovoj kori", postavljenu u Muzeju grada Zagreba u povodu obilježavanja 100 godina od smrti hrvatske skladateljice Dore Pejačević.

Obratio se i medijima.

- Da nije bilo mene 10 godina na čelu SDP-a, u Saboru uopće ne bi bilo žena. Ili bi ih bilo 5 posto. Ja sam napravio što sam znao - rekao je Milanović te se osvrnuo na kvote koje je nazvao "nezgodnima".

- Zemlja se raspada od korupcije, premijer najavljuje staljinističke zakone, a mi pričamo o ne-temama. Kad su predsjednički izbori? Pola godine nakon parlamentarnih. Nakon njih je sve drugačije, možda izumre neka vrsta, možda neki novi sisavci dođu - rekao je Milanović.

- Ja se nadam da će biti ljudi koji će biti spremni biti kandidati SDP-a. Ta kandidatura bi od Majke Tereze napravila propalicu - rekao je Milanović. Poručio je i kako je "slobodan od želja".

- Koji je smisao da državni odvjetnik ide na TV, komunicira s medijima i istovremeno ima neograničenu mogućnost progona ljudi bez ikakve odgovornosti. Tko je to smislio? Jesu to neke svete krave? - poručio je Milanović.

- Ja dovodim u pitanje sistem tajnosti, a Plenković bi hapsio. Onda bi stradali novinari, da neće neki član HDZ-a. Njima će se jedino moći dokazati, stavit će ih se na muke da priznaju tko im je dao informaciju koja bi trebala biti javna. Zašto je to tajna? Takvu vrstu tajnosti ima samo tajna policija, i to uz nadzor - rekao je predsjednik dok je komentirao DORH i državnu odvjetnicu.

- Koja je to vrsta svetokravlja? Ti ljudi ne odgovaraju za ništa. Ni Banožić ni slični ne odgovaraju za korupciju. Neka za to glasaju predstavnici manjina, to im je super. Neka pokažu koliko im je stalo do hrvatskih sloboda. Ako do kraja mog mandata ta bruka od zakona stupi na snagu, ja ću pomilovati. To neće biti kažnjivo - rekao je, komentirajući najave premijera o kažnjavanju curenja informacija.

Što se tiče mjera, Milanović je rekao da to ništa značajno nije pomoglo.

- Moramo se uzdati da država koju je hrvatski narod želio desetljećima je izgubila značajne nadležnosti. Ja jesam bio za europski projekt, ali su ova pitanja automatska, ne može tu Vlada ništa, posebice ne Vlada male države s malim BDP-om - rekao je.

Komentirao je i stipendiju Grada koji je dobio njegov sin.

- Znao sam da se prijavio. Krademo! Mi vam volimo maznuti. Nadamo se da nas nitko neće pitati - rekao je predsjednik sarkastično te dodao kako bi mediji trebali pitati njegovog sina oko toga, obzirom da je punoljetan.

Predsjednik se osvrnuo i na tvrdnje Zekanovića da je Dobronić "Milanovićeva marioneta".

- To su grozni tipovi. Tko god je išao u kampanju protiv nečega i onda se akomodirao, meni je to sumnjivo. Ja tu vidim ozbiljan problem - rekao je Milanović.

