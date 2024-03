Milanović: Datum izbora? To je vojna tajna. Plenković: Nama je stvarno svejedno kad će biti...

Nakon što je hrvatski predsjednik Zoran Milanović najavio kako će datum parlamentarnih izbora javnosti otkriti sutra, sve je komentirao hrvatski premijer Andrej Plenković. Njemu je, kako kaže, svejedno kad će biti izbori. "S takva dva mandata kakva smo mi imali, nama je stvarno svejedno. Pet je datuma, nama je svejedno koji bude", poručio je Plenković, javlja Dnevnik.hr.

Milanović ranije nije štedio njegovu Vladu...

- Datum izbora? To je vojna tajna. Reći ću vam sutra, kad se vratim u Zagreb. Ovo je bilo četiri godine beščašća - poručio je Milanović pa dodao kako je zlo vrijeme završilo nasilničkim instaliranjem Turudića, piše N1.

- Izražavao sam se o Ustavnom sudu svakako, ne bez argumenata, a jučer su valjda i oni shvatili da tako dalje ne može - rekao je.

Zastupnici u Hrvatskom saboru u četvrtak su izglasali raspuštanje svog 10. saziva, a Predsjednik Republike, koji prema zakonu određuje datum parlamentarnih izbora, to može napraviti najmanje 30, a najviše 60 dana od raspuštanja parlamenta.

Osvrćući se na jučerašnju Turudićevu prisegu na kojoj nije sudjelovao ni jedan sudac Ustavnog suda, Milanović je ustvrdio da su "i oni shvatili da dalje ne može" i da je od njih proglašen osobom koja nije dostojna te dužnosti prema mišljenju velike većine sudaca.

- Radi se o čovjeku koji je debelo kontraindiciran. Kao alkohol za osobu bolesnu na jetru. Ne može to zajedno. I to konačno ide u svom kraju. To je sad dokinuto. Raspustili su se nakon mjeseci prtljanja, petljanja, laganja, manipuliranja - komentirao je Milanović, napominjući da se radilo o drpanju, laganju da se stekne vlastita bolja i jača početna pozicija za te izbore.

- To je AP radio cijelo vrijeme - rekao je.