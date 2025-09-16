Milanović: Hrvatska treba priznati Palestinu. Dvije države su jedino normalno rješenje

Nakon što je opća skupština UN-a izglasala njujoršku deklaraciju kojom podržava osnivanje Palestine, ali pod vodstvom Fatahove Palestinske samouprave na čelu s predsjednikom Mahmoudom Abbasom, a ne Hamasom koji je jasno označen kao teroristička fundamentalna organizacija, Izrael je započeo invaziju na grad Gazu. Palestinsko pitanje je kamen spoticanja i u hrvatskom političkom mainstreamu. Predsjednik Zoran Milanović koji je rekao da je Hrvatska trebala priznati Palestinu 'još jučer' ponovno se oglasio o pitanju Palestinske države koje je u naftalinu još od rezolucije 181. koju su Židovi prihvatili, a Arapi ne.

- Palestinci imaju pravo na svoju državu i Hrvatska bi je trebala priznati, zapravo je već trebala. O priznanju Palestine će trebati odlučiti Hrvatski sabor, ne Vlada. Ako se to dogodi, hoću priznanje hrvatskog parlamenta. A to može biti samo na prijedlog Vlade. Prije nekoliko dana bilo je glasanje u UN-u gdje je Hrvatska konačno - od pozicije da smo protiv prekida vatre prije dvije godine - došla do toga da shvaćamo i prihvaćamo da je rješenje s dvije države jedino normalno rješenje. Izrael i njegovo vodstvo su itekako odgovorni za bestijalne ratne zločine koje ciljano, smišljeno i planski provode u Gazi. Još 2023. godine, nakon irskog premijera, bio sam prvi – i još nekoliko tjedana jedini u svijetu – koji je rekao da je Izrael počeo raditi grozne stvari i da moju toleranciju i simpatiju više neće imati. Vidite gdje smo došli - oglasio se predsjednik Republike.

Milanović je oštro prokomentirao nedavnu posjetu izraelskog ministra vanjskih poslova Gideona Saara Zagrebu.

- Zašto su izraelskog ministra vanjskih poslova pozvali u Zagreb i zašto su se sastali s njim predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednik Vlade RH i ministar vanjskih poslova u Vladi RH? U trenutku kada izraelska vlada i vojska protjeruju cjelokupno stanovništvo grada Gaze i najavljuju napad na taj grad od milijun stanovnika, sastajati se s članom te iste vlade zapravo je podrška izraelskoj politici nasilja, etničkog čišćenja i ratnih zločina - poručio je predsjednik Milanović.