Milanović i Plenković dogovorili se 'u tišini i bez prepirke': 'To se tiče naše nacionalne sigurnosti'

U tišini i bez prepirke pao je dogovor između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Valentin Franjić ostat će čelni čovjek Vijeća za nacionalnu sigurnost, javlja Dnevnik.hr.

- Apsolutno podržavam i pozdravljam ovo suglasje predsjednika i premijera. To je u skladu s Ustavom, ali to je odgovorno jer to se tiče i naše nacionalne sigurnosti. Što se tiče gospodina Franjića, on je izuzetno korektan i izuzetno profesionalan. Nema repova iza njega i u konačnici je on dio kontinuiteta - poručio je SDP-ovac Mišel Jakšić, član saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost...

Oko čelne osobe Vrhovnog suda nema dogovora, a ove godine bi Milanović trebao na Opću skupštinu UN-a, piše Dnevnik.

Podsjećamo, Milanovićev prvi izbor za čelnu osobu Vrhovnog suda bila je Sandra Artuković Kunšt, ali nije dobila podršku većine. U drugoj rundi jedinu kandidatkinju, profesoricu Aleksandru Maganić, nije podržao ni sam predsjednik.