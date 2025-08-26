Obavijesti

News

Komentari 0
RJEŠAVA SE KADROVSKA KRIŽALJKA

Milanović i Plenković dogovorili se 'u tišini i bez prepirke': 'To se tiče naše nacionalne sigurnosti'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Milanović i Plenković dogovorili se 'u tišini i bez prepirke': 'To se tiče naše nacionalne sigurnosti'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

" Apsolutno podržavam i pozdravljam ovo suglasje predsjednika i premijera", poručio je SDP-ov Mišel Jakšić...

U tišini i bez prepirke pao je dogovor između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića. Valentin Franjić ostat će čelni čovjek Vijeća za nacionalnu sigurnost, javlja Dnevnik.hr.

- Apsolutno podržavam i pozdravljam ovo suglasje predsjednika i premijera. To je u skladu s Ustavom, ali to je odgovorno jer to se tiče i naše nacionalne sigurnosti. Što se tiče gospodina Franjića, on je izuzetno korektan i izuzetno profesionalan. Nema repova iza njega i u konačnici je on dio kontinuiteta - poručio je SDP-ovac Mišel Jakšić, član saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost...

MOŽEMO ČVRSTI TREĆI Novi Crobarometar: Evo tko je najnegativniji političar i kolika je razlika između HDZ-a i SDP-a
Novi Crobarometar: Evo tko je najnegativniji političar i kolika je razlika između HDZ-a i SDP-a

Oko čelne osobe Vrhovnog suda nema dogovora, a ove godine bi Milanović trebao na Opću skupštinu UN-a, piše Dnevnik.

ORBAN NA LJETOVANJU Milanović i Orban sastali se na Braču: 'Razgovarali su o aktualnim globalnim pitanjima'
Milanović i Orban sastali se na Braču: 'Razgovarali su o aktualnim globalnim pitanjima'

Podsjećamo, Milanovićev prvi izbor za čelnu osobu Vrhovnog suda bila je Sandra Artuković Kunšt, ali nije dobila podršku većine. U drugoj rundi jedinu kandidatkinju, profesoricu Aleksandru Maganić, nije podržao ni sam predsjednik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao
OGLASIO SE I ZET

Žena koja se tukla sa ZET-ovcem na Kvatriću: Imam infekciju, išla sam po kapi. On me prvi napao

Uputio mi je niz pogrdnih riječi, a potom me i udario nogom. Ja sam se ispričavala, ali on je bjesnio. To se vidi i na snimci s nadzorne kamere, tvrdi vozačica Range Rovera
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je
TRAGEDIJA

Muškarcu pozlilo na Glavnom kolodvoru u Zagrebu: Umro je

Kako nam je zagrebačka policija potvrdila, nakon obavljenog očevida utvrdili su da je muškarcu starije životne dobi pozlilo i srušio se

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025