Komentari 9
'JA TO VIDIM'

Milanović: 'Ima života i bez EU'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Milanović: 'Ima života i bez EU'
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatskom predsjedniku u posjet je stigla predsjednica Republike Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovske-Davkova

Makedonija sama odlučuje što joj je bolje i koji put bira. To je, pretpostavljam, put sigurnosti, zadovoljstva, blagostanja, mira i spokoja njihovih građana. Ovo drugo, uključujući i EU i NATO je fasada, vrsta energetske obnove, stiropor... ono što čini kuću je struktura - nosivi zidovi i njezina struktura, rekao je predsjednik Zoran Milanović kome je u službeni posjet stigla predsjednica Republike Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovske-Davkova.

Nastavno na prethodnu izjavu, Milanović je poručio da to nisu savjeti već njegova razmišljanja.

- To vrijedi i za Hrvatsku. EU je nadgradnja, nije zgrada... EU je dobrodošla senzacija, dok traje. To je to, nemam tu nikakvih iluzija. Makedoniji želim da sami ocijene, bez tuđe manipulacije i mentorstva, što je za njih dobro. To traje predugo. Prije 5, 6, 7 godina ovo ne bih govorio, a danas govorim jer to vidim. Ima života i bez EU-a i to uspješnog i dostojanstvenog - istaknuo je Milanović.

Milanović o napadu na Iran: Tako loše planirano. Tako naivno, dječački

Siljanovska-Davkova poručila je da se njezina zemlja suočava s ogromnim pritiskom Europske unije da promijeni Ustav.

- Skopje traži da se prema nama ne primjenjuju dvostruki standardi. Prema našem Ustavu, inicijativu za njegovu promjenu mogu pokrenuti predsjednik, 30 zastupnika ili 150 tisuća građana. Sada, međutim, to od nas traži i EU, a možda će i neki od naših susjeda. To je doista golem pritisak. Kao država, skromno tražimo da se ukinu dvostruki standardi i da se naša postignuća vrednuju kao i svačija druga - rekla je.

Milanović o sjednici Vijeća: 'Da lupim petama i dotrčim kada to njemu padne na pamet?'

O proširenju Europske unije.

- To je danas sigurno pitanje. Mi spadamo u drugu kategoriju, no postoje pitanja o kojima se doista ne bi trebalo ni raspravljati. Jasno je da proširenje danas nije samo političko, kulturno i ekonomsko, nego i sigurnosno pitanje, jer su se sve velike svjetske turbulencije uvijek prelamale preko Balkana.

Komentari 9
