Milanović: 'Izbori su 5. srpnja, što ste tražili to ste i dobili'

<p>Predsjednik<strong> Zoran Milanović</strong> rekao je u ponedjeljak za posjeta Crnoj Gori da ne vidi razlog za odgodu izbora koje je raspisao za 5. srpnja i ne zna pravni mehanizam kako da se to promijeni u demokratskoj državi.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vladimir Šeks udario po predsjedniku zbog izjave </strong></p><p>Milanović je nakon sastanka s crnogorskim predsjednikom <strong>Milom Đukanovićem</strong> na Cetinju odgovarao na pitanje novinara koje je zanimalo kakvi su izgledi za odgodu izbore zbog pojačanog broja zaraženih korona virusom u Hrvatskoj. </p><p>- Izbori u Hrvatskoj su 5. srpnja. Ja sam ih raspisao za taj datum i ne znam kako se to mijenja u demokratskoj državi - rekao je hrvatski predsjednik.</p><p>Podsjetio je da je prije određivanja datuma sugerirao da ka etio.</p><p>- Iskreno govoreći, o tome nisam ni razmišljao i neću sada govoriti da sam sugerirao ili ukazivao na to da možda ovo nije bio najbolji termin raspuštanja Sabora, ali sad kada je raspušten moramo ići na izbore - rekao je Milanović.</p><p>U intervjuu za dnevnik jedne hrvatske televizije 21. svibnja Milanović je rekao da ne misli da je ovo najbolji trenutak za izbore, ali tako je odlučeno i on to poštuje. </p><p>Na Cetinju je rekao da je spreman saslušati svakoga tko smatra da postoje materijalni i zdravstveni razlozi za odgodu izbora, ali to neće ništa promijeniti.</p><p>- Ukoliko netko smatra da postoje materijalni I zdravstveni razlozi da se oni primjene i da su oni toliko dominantni i toliko prisutni i ukoliko zna koji je pravni okvir takvog rješenja spreman sam ga saslušati, ali ne mislim da je to u ovom trenutku rješenje - rekao je hrvatski predsjednik.</p><p>- Izbori su 5 srpnja i nema tu cinizma, šta ste tražili to ste dobili. Ne vidim razloga da se ne nastavi da se izbori ne održe - rekao je Milanović.</p><p>Ranije u ponedjeljak voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite <strong>Davor Božinović</strong> izjavio je na izvanrednoj konferenciji za novinare sazvanoj zbog pojave koronavirusa kod sudionika teniskog turnira Adria Tour u Zadru da ne postoje indikacije zbog kojih bi se razmatralo pitanje odgode održavanja parlamentarnih izbora 5. srpnja.</p><p>U posljednjih 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 19 novih slučajeva zaraze korona virusom, izvijestio je u ponedjeljak Nacionalni stožer civilne zaštite. </p>