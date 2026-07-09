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'ODNOSI SU DOBRI'

Milanović: Jasno je što je hrvatsko, a što crnogorsko. Granicu treba konačno riješiti

Piše HINA,
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Milanović: Jasno je što je hrvatsko, a što crnogorsko. Granicu treba konačno riješiti
Zagreb: Konferencija za medije predsjednika Zorana Milanovića | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Odgovarajući na pitanje hoće li Hrvatska blokirati Crnu Goru na putu u EU, Milanović je odgovorio da je to pitanje za premijera Andreja Plenkovića...

Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, rekao je u četvrtak u Donjoj Lastvi hrvatski predsjednik Zoran Milanović, dodavši da je pitanje vlasništva nad brodom "Jadran" banaliziranje odnosa dviju država. 

Privremeni režim razgraničenja između Hrvatske i Crne Gore potpisan je još u prosincu 2002. godine.

„To već funkcionira godinama, ali to je sad stvar snage i kredibiliteta crnogorskih vlasti da se to upije i da politički prođe neokrznuto jer će u Crnoj Gori uvijek biti optužbi da je netko izdao Prevlaku. Ali jasno je što je hrvatsko, a što crnogorsko“, rekao je Milanović.

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Dodao je da mu je važno da u Crnoj Gori ima sugovornike, odnosno ljude s kojima može normalno razgovarati.

„To imamo s većinom država u regiji, ali nažalost ne sa svima“, rekao je predsjednik Milanović.

Odgovarajući na pitanje hoće li Hrvatska blokirati Crnu Goru na putu u EU, Milanović je odgovorio da je to pitanje za premijera Andreja Plenkovića. 

„On to mora reći. Nadam se da ima i neko rješenje. Da to nije samo instrument da se kaže Crnoj Gori 'vi ste još ovisni o nama'. Takvu vrstu razgovora ne trpim. Neke stvari će trebati rješavati, ali ne vidim ništa kao ozbiljnu prepreku“, istaknuo je Milanović.

Dodao je da je pitanje vlasništva nad školskim brodom „Jadran“ banaliziranje odnosa između dviju država. "Evo i ja se pridružujem tom zbornom pjevanju, to je hrvatsko, vratite nam to. Ali da je to baš i neka važna stvar, nije". 

Milanović se u Donjoj Lastvi sastao s predstavnicima crnogorskih Hrvata i razgovarao o tome kako poboljšati njihov status. 

„Govorili smo o tome kako Hrvati kao lojalni, uklopljeni i samosvjesni građani Crne Gore doprinose odnosima dviju država koji su dobri“, rekao je Milanović.

Predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) Zvonimir Deković rekao je da je Milanović dobro informiran o svim problemima između dviju država, ali i onima koji se tiču hrvatske zajednice.

„Jedan od tih problema je bio i Dom kulture, koji je sad uknjižen na Republiku Hrvatsku. Problem su i izmjene i dopune zakona o manjinama. U odnosu na druge zajednice osjećamo se zakinuti. Uz to, ogromna kulturna baština čiji smo mi baštinici u javnom se prostoru deklarira kao nečija druga. U tome imamo podršku predsjednika, kao i svih drugih institucija“, izjavio je Deković.

Predsjednik Hrvatske građanske inicijative (HGI) i zastupnik u crnogorskom parlamentu Adrian Vuksanović istaknuo je da hrvatska zajednica u Crnoj Gori ima kvalitetnu i intezivnu suradnju sa svim hrvatskim institucijama.

„To je naša snaga jer iz tog zajedništva crpimo vitalitet za našu malobrojnu, ali značajnu zajednicu. U dobrom i kvalitetnom razgovoru predsjednika Milanovića smo detaljno upoznali sa situacijom u Crnoj Gori i težnjom Crne Gore da bude dio Europske unije, što je težnja i Hrvata u Crnoj Gori“, rekao je Vuksanović.

Dodao je da se Hrvati u dinamičnim okolnostima crnogorske politike dobro snalaze.

„Politička scena je dinamična. U Crnoj Gori je to još intenzivnije zbog njene same prirode i mozaičnosti. Težimo je učiniti skladnom, ali ima i onih političkih težnji koje žele nešto drugo. Ali ja vjerujem u europsku perspektivu Crne Gore“, poručio je Vuksanović.

Milanović će večeras u Cetinju sudjelovati na svečanom prijamu crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića povodom Dana državnosti Crne Gore.

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