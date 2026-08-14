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PREDSJEDNIK O POŽARU

Milanović iz Omiša: 'Imovina je stradala, ali ljudi su najvažniji'

Piše Ivan Štengl,
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Milanović iz Omiša: 'Imovina je stradala, ali ljudi su najvažniji'
Foto: Dalmatinski portal
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Veliki požari pogodili su Omiš tijekom večeri s četvrtka na petak. U podnevnim satima u grad je stigao i predsjednik Zoran Milanović, a prije njega na sastanku stožera bio je i premijer Andrej Plenković

Predsjednik Zoran Milanović stigao je u Omiš nakon razornih požara koji su pogodili okolicu grada. Kako piše Dalmatinski portal prvo se susreo s vatrogascima i čelnicima gradske uprave.

Sastao se s omiškim gradonačelnikom Zvonkom Močićem te zapovjednikom DVD-a Omiš Višeslavom Pešićem.

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- Grozan događaj, prirodni, a možda nije samo prirodni - to ne znamo. Izražavam zahvalnost svima koji su se borili protiv požara, a to nisu samo vatrogasci. Obići ćemo sad prostor, imovina je stradala, ali najvažniji su ljudi. Ovo je neviđeno i protiv ovoga nema prave preventive - poručio je Milanović netom prije obilaska opožarenog područja.

- Došao sam s Hvara i cijeli je akvatorij bio pod dimom. Ovo je neviđeno i protiv ovoga nema prave preventive - dodao je.

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Komentari 15
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