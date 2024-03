Milanović kao da je iznajmljivač apartmana, a za Domovinski pokret kaže: To su razumni ljudi

Zoran Milanović u sinoćnjem ekskluzivnom intervjuu za N1 donekle je otkrio taktiku, na čije glasove ljevica zapravo računa, makar on službeno nije na SDP-ovoj listi, i s kim bi možda mogli sjesti za stol nakon izbora. Neka od tih razmišljanja su logična i očekivana, prije svega obraćanje malim iznajmljivačima koje se dodatno oporezuje ili pacijentima razočaranima u zdravstveni sustav, govorimo o stotinama tisuća glasača, ali neka i iznenađujuća, poput prilično otvorenoga garda prema Domovinskom pokretu.

Pokretanje videa... 01:10 Zoran Milanović kroz godine | Video: 24sata/pixsell

Neke su od njegovih izjava i zaprepašćujuće, kao najava da će se "problem nezaposlenosti riješiti tako da daju otkaze HDZ-ovcima".

Ovo bi bilo pet ključnih detalja njegova intervjua.

1. Mali iznajmljivači su glasači, ima ih 440.000

Uglavnom u Dalmaciji i Istri ogroman je bazen glasova ljudi koji imaju jednu zajedničku stvar, isti problem ih "žulja" - mali iznajmljivači su zabrinuti, rastu im porezi i nameti, koji su dosad bili iznimno niski, a prihod od iznajmljivanja apartmana velikoj većini njih je samo dodatna zarada. Zoran Milanović sinoć ih je označio kao jednu od skupina na čije glasove bi ljevica mogla računati. U to je utrpao i problem betonizacije, čisto da se nađe.

- Velika borba za pravo malog hrvatskog čovjeka da iznajmljuje svoje nekretnine. Ono što iznajmljuje naš čovjek, taj će biti zaštićen. Svi ovi izvana koji ovdje grade mastodonte, bit će pravila kao u Austriji. Spriječit ćemo i betonizaciju - rekao je Milanović.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Samo među malim iznajmljivačima je par stotina tisuća potencijalnih birača. Pa i da svaki drugi od 440.000 apartmana ima istoga vlasnika, opet smo na 220.000 glasača. Svakako ne manje od 150-200.000 ljudi. Dobar dio njih živi u Dalmaciji gdje obično dolazi velik broj glasova za HDZ i donosi im prevagu.

2. Pridobiti što više od milijun i šesto tisuća umirovljenika

Samo lani u mirovinu je otišlo 43.000 ljudi, hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje krajem prošle godine bilježio je više od milijun i šest stotina tisuća umirovljenika! To je objektivno najmoćnija skupina na izborima i tko zadobije povjerenje neodlučnih među njima, na velikom je dobitku.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Prvo bih se pozabavio mirovinama koje ispadaju iz svih lažljivih priča o nominalnom rastu plaća, a pad standarda umirovljenika - prosječna mirovina je pala. Događa se propadanje zemlje. Radit ćemo sve da mirovine budu 50 posto prosječne plaće. To je 750 milijuna eura u proračunu, to RH može bez problema izdržati. Zakonima za koje ne treba dvotrećinska većina. Imamo situaciju gdje HDZ obećava 25 posto povećanje mirovina, 35 posto povećanje plaća u odnosu na sadašnju prosječnu, na cirka 1600 eura. Znači prosječna mirovina će i dalje zaostajati za prosječnom plaćom. Ovo je pisala umjetna inteligencija, ali niska - rekao je Milanović.

3. Domovinski pokret je zaokružio kao potencijalnog partnera

Prema svim anketama, pa i onima koje su naručile same stranke, HDZ teško će ponoviti rezultat s prošlih izbora gdje je sa 68 mandata mogao komotno otkantati Domovinski pokret s njihovih 15 mjesta u Saboru i praktički sam, s rukama manjina sastaviti vladu. Ovog puta bit će to znatno kompliciranije, no Plenković svejedno u javnim nastupima neće ni da čuje za suradnju s Domovinskim pokretom, barem ne prije izbora. Tu je Milanović nanjušio prostor za moguću suradnju. Imaju i zajedničku temu - migrante.

- Mi se slažemo s time da ljude to uznemirava. Ti migranti su ilegalni. Oni prolaze kroz Hrvatsku i odu dalje ili ih se zasutavi, evidentira i onda pendala. To je sigurnosni problem. Rješenje? jačim angažmanom policije. Ne znam zašto se Božinović našao prozvanim...

Govoreći o problemu migranata, na pitanje Seljačka straža, vojska, žica?, odgovorio je:

- Ne, ne… Kad sjednete s tim ljudima, Domovinski pokret, to su puno razumniji ljudi nego što se vole prikazati...

A još 2021. u vrijeme dok je u Domivinskom još bio Miroslav Škoro ovako je govorio Milanović:

- Domovinski pokret ne postoji. Ne može na čelu biti netko tko je iz Osijeka zbrisao u Ameriku i tamo se provlačio po zavičajnim klubovima, i to ne hrvatskim i onda se vratio i prodaje se kao Bruno Bušić. Ne može to biti Domovinski pokret, to treba zaštititi.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Okolnosti su se očito promijenile.

Suradnja desnice i ljevice nakon izbora? Nikad ne reci nikad... Osim toga, imaju zajedničku metu, Andreja Plenkovića u Domovinskom pokretu doživljavaju kao većeg ljevičara od Milanovića. Plenkovićevo odmahivanje rukom prema Domovinskom pokretu ionako im se ne sviđa.

4. Zauvijek Milanovićeva meta - Turudić

Problem sudstva i Ivan Turudić. Tu će ljevica udarati i dalje, jer dobrom dijelu neodlučnih građana i dalje nije jasno kako je Turudić nakon noćnih vožnji sa Zdravko Mamićem uopće postao šef DORH-a.

- Ja ne znam. Ja kažem da ne postoji neovisno sudstvo. Mi imamo za glavnog državnog odvjetnika netko tko je habitualni lažov, tko se nalazi s osobom pod istragom, laže o tome, uhvati ga se praćenjem... E to je pravna država koja ga je uhvatila. Na tu pravnu državu Plenković baca izlučevine Među njima je dogovoreno da Turudić ima zaštitu, da mu se da zaštita, on čezne za zaštitom. Imam dokaz da je to staro mjesec dana, to je nalaz iz policije. Mjesec dana nisi vidio da imaš dva zrna u autu. Ma daj molim te - rekao je Milanović.

5. Crobarometru uopće ne vjeruje

Istraživanje Nove TV nije baš najbolje sjelo Milanoviću jer je na prvom mjestu Andrej Plenković - kao premijera ga želi gotovo 32 posto ispitanih. Zoran Milanović, koji je prije samo nekoliko dana bio u neznatnoj prednosti pred Plenkovićem je prema Crobarometru doživio snažan pad - sada bi ga kao premijera vidjelo nešto manje od četvrtine, 23,5 posto ispitanih.

- Moj lukavi plan je apsolutno realan, ostvariv i ostvarit će se. Što je Crobarometar? To radi neka firma za ogroman novac. To je firma koja je prije tjedan dana moj premijerski rejting, kad mu se doda rejting Benčić i Grmoje, to je bilo preko 40 posto. Kako se to promijeni u tjedan dana?! Da se na to osvrćem, odustao bih od predsjedničkog mandata - odgovorio je Milanović.