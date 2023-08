Milanović na promociji časnika OSRH-a: 'To je težak i jedinstven posao i poziv, zahvalan sam'

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik OS Zoran Milanović istaknuo je na promociji novih časnika i dodjeli prvih časničkih činova u Hrvatskom vojnom učilištu „Dr. Franjo Tuđman“ kako su odabrali težak posao u kojem trebaju činiti sve da do rata ne dođe, a kada dođe biti prvi.

Predsjednik je poručio časnicima da su odabrali težak i jedinstven posao koji suspreže i limitira u čovjeku autonomiju i samosvijest jer se naredbe moraju slušati, a hijerarhija poštovati.

- To je odabir kojeg duboko poštujem. Vaš posao je da učinite sve da ne dođe do rata i oružanog sukoba u kojem ljudi gube život, ali ako i kada dođe - da ste tu prvi. To je jedinstven posao, poziv i način života i zato sam vam kao vrhovni zapovjednik zahvalan prije svega zato što ste taj posao odabrali - rekao je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

S obzirom na to da je Hrvatska mala zemlja, predsjednik Milanović istaknuo je kako moramo osvijestiti u sebi koje su naše mogućnosti, dosezi i stvarni interesi. U tom smislu, novim časnicima poručio je da NATO standarde koriste za vlastiti napredak i za dobrobit naše zemlje.

- NATO je savez i društvo kojemu pripadamo. Međutim, naši primarni interesi su regija u kojoj mamo svoje interese, svoj doseg, svoj narod i druge nacije koje žive u Hrvatskoj, a imamo naš narod izvan Republike Hrvatske. To nije Republika Hrvatska, ali tamo žive stotine tisuća Hrvata i to je naš interes - rekao je predsjednik Milanović, misleći pri tome na Hrvate u BIH čija su nam prava vrlo bitna i da na njih možemo na civiliziran i demokratski način utjecati.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Milanović je ponovio kako je Hrvatska rat dobila sama, te da je bilo više odmaganja nego pomaganja.

- To nikome ne zamjeramo. Imamo sebe, saveznike, ljude, narode, države i saveze s kojima ćemo raditi i s kojima osjećamo neku vrstu pripadnosti i lojalnosti, ali hrvatski rat je dobilo malo dobrih ljudi. Zato je naš put jedinstven - istaknuo je predsjednik Milanović.

Iskustvo koje je Hrvatska prošla devedesetih godina poseban je u Europi i nije ga imala niti jedna druga članica EU te je Domovinski rat - uz prepuštenost samoj sebi, nenaoružanost te oslobađanje zemlje bez jasnog mandata onih velikih koji odlučuju - od Hrvatske vojske stvorio jedinstvenu, posebnu i zaista drugačiju vojsku.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Predsjednik je dodijelio čin poručnika/poručnika korvete Oružanih snaga za 70 kadetkinja i kadeta (24 kadetkinje i 46 kadeta) koji su uspješno obranili završne radove diplomskih i preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa 16. i 17. naraštaja Vojnog pomorstva, Vojnog inženjerstva te Vojnog vođenja i upravljanja.

Uz predsjednika Milanovića pri uručenju činova bili su načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske admiral Robert Hranj i zamjenik zapovjednika HVU „Dr. Franjo Tuđman“ brigadni general Blaž Beretin.