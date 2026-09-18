Milanović: Ne sudjelujemo na ratištima, a bogami i nećemo

Na obilježavanju Dana Hrvatske ratne mornarice i 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice u Splitu, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović prigodno se obratio u Vojarni "Admiral flote Sveto Letica - Barba" te naglasio važnost modernizacije mornarice, ali i ponovio da hrvatski vojnici neće sudjelovati na bojištima u sukobima koji se vode, piše Net.hr.

Split: Svečano obilježavanje 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"More i mornarica su način života. To nije samo 35 godina, to nije prestalo postojati bez obzira na države i režime koji su nas osvajali i silili da budemo pod njima. Ovo je 35 godina vrhunca i sjaja, ali povijest je puno duža. Hrvati su jedini slavenski narod koji je vezan uz more na neprekidan način 1000 godina. Nijedan drugi narod nema maritimnu povijest među slavenskim narodima kao Hrvati", naveo je u govoru.

Komentirao je i brodogradnju.

Hrvatska je ovdje nastala. To je rodilište, kolijevka i dječja soba mlade hrvatske države. Odavde je krenulo hrvatsko ime, ovdje su se strukture vlasti nadomak superiorno. Stoljeća su trebala da se tajne vođenja rata i zanata usavrše. U jednom trenutku bili smo i dosta napredni. Bilo bi zlo i loše da to znanje, tehnologije i način života izgubimo", istaknuo je.

Split: Svečano obilježavanje 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nastavio je da je s godinama sve teže da Hrvatska zadrži brodogradnju i gradi ratne brodove.

''Zapovjednik mornarice, admiral Damir Dojkić, jasno je nabrojao inventar onoga što je planirano i što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se odgovorne proziva. Brod koji je nama ovdje nadohvat ruke - Omiš - gledao sam njegovo sastavljanje 2015. godine na suhom, a 2016. je spušten u more. Trebalo je tri godine da zaplovi. Svih pet ophodnih brodova trebalo je uploviti 2018.: Omiš je isplovio 2019., a onda Umag. I to je to što je Hrvatska ratna mornarica dobila zadnjih 11 godina. Deplanirano je nazvati nedovoljno – to je ništa.

Brod je ambasador.

"Ovo je jedinstven prostor. U ovom sam zaljevu proplivao i teško je biti objektivan. Ovo more i obala jedinstveni su u Europi i naši su. Brod nije samo sredstvo, ali ograničenije borbeno sredstvo. To vidimo u Hormuškom tjesnacu. Ni uloga tenka kao najprodornijeg oklopnog sredstva pješaštva nije kao što je bila. Ti sustavi dosta koštaju, a kad se nabave, snosiš posljedice odluka", naveo je predsjednik.

Split: Svečano obilježavanje 35. obljetnice utemeljenja Hrvatske ratne mornarice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

''Za razliku od tenka, koji je potreba, pitanje je samo kako i u kojim okolnostima i s kakvom zaštitom, i na to će nam tekući događaji dati odgovor s obzirom na stanje na ratištima na kojima ne sudjelujemo, na sreću, i bogami nećemo sudjelovati."

Za brod je rekao da, osim što "može biti ubojit i može odvratiti", da je on i ambasador.

"On je vidljiv, vrišti i kliče i predstavlja državu i svatko ga vidi. On je na moru skoro cijele godine i dio je našeg identiteta. Ta se riječ olako povlači, ali identitet su zaljev, artefakti, crkve, spomenici, ploče. Sve su to davni duhovi davnog vremena bilježili i to je danas osnova hrvatske države i nacije.", rekao je.