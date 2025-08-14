Milanović neće predložiti nikoga za predsjednika Vrhovnog suda

Predsjednik Republike Zoran Milanović neće predložiti Hrvatskom saboru profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić za predsjednicu Vrhovnog suda, priopćili su u četvrtak iz Ureda predsjednika.

"Budući da neće nikoga predložiti za kandidata za predsjednika Vrhovnog suda RH, predsjednik Republike neće zatražiti ni mišljenja od Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora i Vrhovnog suda RH", stoji u priopćenju.

Profesorica Maganić bila je jedina prijavljena kandidatkinja na ponovljenom javnom pozivu od 6.srpnja ove godine, nakon što su saborski zastupnici odbili izbor sutkinje zagrebačkog Županijskog suda Sandre Artuković Kunšt.

Prema Ustavu, predsjednik je jedini ovlašteni predlagatelj kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a mišljena saborskog Odbora za pravosuđe i Opće sjednice Vrhovnog suda nisu obvezujuće.

S obzirom da predsjednik Milanović neće nikoga predložiti Hrvatskom saboru, Državno sudbeno vijeće po treći će put raspisati javni poziv za čelno mjesto Vrhovnog suda. Ono je upražnjeno od ožujka ove godine kada je preminuo zadnji predsjednik suda Radovan Dobronić.