Uoči sjednice Gradskog vijeća Komiže na Visu u povodu Dana Grada i blagdana svetog Nikole, predsjednik Republike Zoran Milanović je obišao novootvoreni Dječji vrtić Komiža.

U Komižu je predsjednik, inače i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, doplovio ophodnim brodom. Prošetao je rivom, a građani su mu velikim pljeskom poželjeli dobrodošlicu.

U izjavi za medije komentirao je aktualna pitanja pa se tako osvrnuo i na Mostov referendum o ukidanju 'stožerkoracije' i COVID potvrda. Istaknuo je da postoje dva segmenta: 'Prvi je ustavno pitanje o čl. 17 kada se odlujučuje o privremenoj suspenziji ljudskih prava i sloboda. Ustav je i dosad bio vrlo jasan, svima osim HDZ-u i nekolicini ustavnih sudaca'.

Milanović je kazao kako smatra da će 'prvi dio referenduma ako Most prikupi dovoljno potpisa vjerojatno uspjeti', ali smatra da bi 'drugi dio koji se odnosi na zakonodavne izmjene i koji smatra ne najbolje smišljenim te da se zadire u područja odnosa između zakonodavne i izvršne vlasti Ustavni sud mogao proglasiti nedopuštenim'.

Milanović je kazao da on neće dati svoj potpis za Mostov referendum, a ponovio je i da nije antivakser: 'Godinu i pol dana imamo stožerokraciju, a o takvim stvarima se mora odlučivati u Saboru. Antivaksere ne podržavam, dao sam primjerom da se trebam cijepiti. Crkva to cijelo vrijeme govori. I Papa to govori. Na dvije strane su se našli ljudi koji se jako razlikuju. Ljudi koji su izašli na prosvjede nisu isti, tu ima i malo šepavih. Na drugoj strani su ljudi koji se pokoravaju autoritetu, kojima je to jednostavnije'.

Osvrnuvši se na to da je premijer Andrej Plenković dobio podršku biskupa oko COVID potvrda i cijepljenja Milanović je rekao da to ima veze sa zdravim razumom i mirnom glavom: 'To neki ljudi koji žive crkveni život imaju, ne slažemo se oko svega, ali to je tako jasno da je ovo jedna vrsta maltretiranja ljudi i ne vodi nikamo'.

Komentirao je i činjenicu da je dan ranije predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskoj Armin Hodžić upozorio da je Milanović svojim posljednjim izjavama o genocidu u Srebrenici u kojima relativizira i umanjuje opseg počinjenog genocida prešao civilizacijsku liniju preko koje nitko ne bi smio ići.

'Hrvati imaju osjetljiv stav spram optužbi za genocid. Sad vidimo i da jedna i druga strana pokušava sebe napraviti žrtvom, što jest, ali ne pretjerujmo. Optužbe za genocid u Jasenovcu imaju svoju mjeru, a mnogi je prelaze. Ono što se dogodilo, dogodilo se. Mnogi su sa srbijanske strane izgradili karijeru na tome. Ovo što rade gospoda iz Sarajeva je to da od svog naroda pokušavaju napraviti žrtvu veću nego što jest. Postoji genocid i genocid, žrtve i žrtve.... Nije sve isto. Netko padne i slomi nos, i nekoga siluju i bace u bunar... Nije sve isto... Upravo oni licitiraju žrtvama'.

Prozvao ih je etnobiznismenima, kazavši da je 'nije dovoljno zvati se Hodžić ili Hadžić da bi se predstavljalo bošnjački narod' te da ni ne zna tko je taj čovjek, a onda se opet dohvatio i Milorada Pupovca kazavši da ni on nije predstavnik Srba nego je etnobiznismen.

'Vukovar se odvijao dva mjeseca, grad se sutavno uništavao. Je li to djelovanje s ciljem da se cijela grupa ili dio nje elieminira i pobije? I na kraju Ovčara. Ima li tu elemenata za razgovor o genocidu? Mi imamo mjeru. Poštujem tuđu žrtvu, ali nije sve isto. Ako sve bude genocid, moramo naći drugo ime za ono što su nacisti napravili Židovima u Drugom svjetskom ratu. Nije svaka žrtva ista. Nije svaki borac isti. Postoji onaj koji je prvi počeo... Kada govorimo o žrtvama, bitna je pravda', zaključio je Milanović.

Osvrnuvši se na činjenicu da je u Komižu doplovio ophodnim ratnim brodom, istaknuo je: 'Ovdje je vrhovni zapovjednik, komodor...Zar je ovo privatn? A lopovi im ne daju dnevnice. To je kazneno djelo zloporabe položaja i to bi trebala istražiti Zlata Hrvoj Šipek koja štiti HDZ-ovce'.