Milinović bacio vještačenja o otpadu u Gospiću u kontejner: 'Predlažem Turudiću isto...'

Saborski Odbor za zaštitu okoliša i prirode danas u Gospiću raspravlja o ilegalnom odlagalištu na kojem se nalazi oko 37 tisuća tona otpada. Na izvanrednoj sjednici raspravlja se o mogućem utjecaju odlagališta na zdravlje ljudi i okoliš, mogućnostima sanacije te odgovornosti nadležnih institucija.

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Uoči sjednice gradonačelnik Gospića Darko Milinović osvrnuo se na vještačenje provedeno u slučaju ilegalnog odlagališta te spise vještačenja bacio u kontejner.

- Ovo vještačenje služi pravim kriminalcima. Ako je ovo dokument na temelju kojeg se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ovo glavno vještačenje, onda optužnica može biti vraćena na doradu. Ja to ne želim. Ovo vještačenje, ova dopuna vještačenja... Predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi - rekao je Milinović.

Međutim, riječ je samo o jednom od vještačenja koja su provedena u ovom slučaju, a u postupku i pri podizanju optužnice koristit će se i druga vještačenja.