Milanović o Plenkoviću: 'To je vokabular partijske škole u Kumrovcu, dao bih se kladiti'

Predsjednik Zoran Milanović obratio se na konferenciji "10 godina Republike Hrvatske u EU" koja je počela u 10 sati u Kući Europe u Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon konferencije, predsjednik se obratio medijima.

PRATITE UŽIVO:

Milanović je komentirao novi krug porezne reforme.

- Dao bih se kladiti da je to vokabular partijske škole u Kumrovcu, "plasiraju se teze". Ljudi govore, argumentiraju, razgovaraju. Porezna politika ne može biti uzmem ti na ćupriji, vratim ti na mostu i napravio sam ti dobro djelo, a uvalio u probleme lokalnu samoupravu, a za ostalo pitajte druge - komentirao je Milanović jučerašnje izjave premijera Andreja Plenkovića da netko plasira lažne teze o najavljenoj poreznoj reformi i ukidanju prireza.

Komentirao je prijedlog za izborne jedinice. Milanović je rekao kako je to izradilo "par ljudi u HDZ-u".

- Onda će to predložiti svojim koalicijskim partnerima od kojih bi neki pristali na sodomiju samo da ostanu na vlasti. To se tako ne radi. Uvijek imaš većinu, uvijek ponavljam kako je to rađeno u zadnjim mjesecima Tuđmanove vlasti i života. Sjeli su najupućeniji ljudi, oni koje građani nisu bili, i onda se politika dogovarala. Po meni, to mogu reći, Ustavni sud u to nije trebao ulaziti. Ne kažem da imaju loše namjere, ali znate poslovicu o dobrim namjerama - ne mora završiti u paklu, ali može u grabi - poručio je Milanović.

- Hoće li sutra, ako Sabor većinom u proceduri donese zakon da Hrvatska ide u izbore po većinskom izbornom sustavu koji će potpuno isključiti čitave grupe ljudi zato što je izborni sustav drugačiji. Je li to ugrožavanje i kršenje načela? Je li to posao Ustavnog suda? Nije, to treba ostaviti Saboru i parlamentu - rekao je Milanović.