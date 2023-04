Milanović uzvraća Plenkoviću: Ja ću nastaviti šmrcati, a on ako ima druge aluzije, neka to kaže

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović danas je bio u Opatiji na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 30 godina Primorsko-goranske županije. Nakon obljetnice, obratio se medijima.

- Nažalost, neke stvari moram reći. Ja ne kritiziram suce ako se ne guraju u javni prostor. Njih ima nekoliko tisuća, većinom su to uredni ljudi. Ali sudac koji si ne dopušta lavež u javnom prostoru, neću komentirati, to nikad nisam radio - rekao je Milanović.

Glavna tema - Turudić

Zatim se osvrnuo na Turudića.

- Ali ovih par nasilnika i mutnih tipova koji jednom rukom ljude tjeraju u zatvor, a s druge strane galame, oni imaju poziciju polubogova. To su mutni tipovi. Turudija je politička propalica, konjokradica, sudio je švercerima duhana. Došao je u Zagreb kao HDZ-ovac, to je čovjek skučenih intelektualnih sposobnosti - dodao je.

Rekao je kako je u Hrvatskoj moguće da takvi suci dođu do vrha.

- U pristojnoj zemlji ljudi kao Turudić nikad ne bi bili suci. U Hrvatskoj je moguće da takvi ljudi dođu do vrha sustava. Neki ljudi poput Turudića ne napreduju po kvalifikacijama nego po političkim vezama. A onda tuže novinare, vucaraju se po sudovima, tuže ih za klevetu - istaknuo je.

Nastavio je dalje o sucima.

- Počeo sam tiradu s time da ima na tisuće sudaca i da je većina tih ljudi na mjestu, da znaju raditi posao, neki ga rade slabije. Krenuo sam općenito, mislim da sam bio jasan. Ovo su on i još nekoliko ljudi, a oni su stalno u medijima, žele biti jako važni. Tko će raditi pritisak na njih osim mene. Vi? Ne, za vas je teže, tužit će vas - objasnio je predsjednik.

- Kakve su to gluposti o pritisku na pravosuđe. Pa svi smo mi pod pritiskom. Ovo nije nelegalni pritisak s ciljem da nešto izborite za svoju kliku. Da, kažem ti tko si, što si, koji su ti motivi. Kažem ti da si prekršio zakon. Svi to vide i nikom ništa - tvrdi.

Odgovorio je i Plenkoviću

Komentirao je premijera Andreja Plenkovića koji je za njega rekao da ima “šmrkave tikove”.

- Anemični, ne može dva skleka napraviti i onda komentira tuđa fizička svojstva. Ja to ne radim. Ja imam problema s alergijama, imam ih cijeli život i šmrcat ću i dalje. Ako ima neke druge aluzije na to, neka kaže. On će se nekome rugati, ne može dva skleka napraviti, tri čučnja - rekao je.

- Na čemu da mu zavidim? Na glupostima koje priča, na zaštiti kriminalaca i sumnjivih tipova? Ja mu ne zavidim na tome. Ja to nisam radio - dodao je.

- Šmrcat ću i dalje, sad je gotova faza alergija, dolazi druga. A ti dečko radi sklekove, prijateljski savjet - poručio je.

Najčitaniji članci