Milanović odlikovao pripadnike OSRH-a, uručio je i promaknuća

U prigodi obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović uručio je u četvrtak istaknutim pripadnicima odlikovanja, promaknuća i pohvale.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Predsjednik je odlikovao ukupno 387 pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga, među kojima je 145 redovnih i 20 izvanrednih promaknuća djelatnih časnika, a pohvalio je četiri pripadnika MORH-a i Oružanih snaga.

Za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu, izravnoj ratnoj opasnosti ili u iznimnim okolnostima u miru odlikovani su brigadni general Krešimir Ražov, brigadir Damir Barišić, brigadir Mladen Prebežac, brigadir Ivan Radić, stožerni narednik Željko Nedeljković i stožerni narednik Slavko Ocelić.

Zagreb: Svečani prijam u povodu 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, uručena odlikovanja i pohvale pripadnicima OSRH | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Redom hrvatskog trolista odlikovano je 44 pripadnika i pripadnica, Redom hrvatskog pletera odlikovano je 130 pripadnika i pripadnica, a Spomenicom domovinske zahvalnosti odlikovano je 213 pripadnika i pripadnica.

Predsjednik Milanović na prigodnoj svečanosti u vojarni "1. Hrvatskog gardijskog zbora", čestitao je odlikovanima, promaknutima i pohvaljenima izrazivši uvjerenost da će im to biti poticaj u nastavku vojne karijere. Dan Hrvatske vojske za nju je najvažniji dan u godini, rekao je Predsjednik poručivši kako je važno da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske i naših interesa.

- Također da budemo dobri, lojalni i pristojni susjedi s državama i narodima sa kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno. Isto tako da budemo odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti, prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima, razgovorom s drugima, koalicijama, dok to ide, a uvjeren sam da ide daleko - rekao je Milanović.

Zagreb: Svečani prijam u povodu 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, uručena odlikovanja i pohvale pripadnicima OSRH | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U ime odlikovanih, promaknutih i pohvaljenih pripadnika Hrvatske vojske povodom 35. obljetnice od prvog postrojavanja Zbora narodne garde, kada je rođena Hrvatska vojska, zahvalio je brigadni general Ražov na prepoznatom radu, trudu i zalaganju.

Potrebno je zahvaliti i vojnicima svih struka i specijalnosti koji marljivo izgrađuju sve napredne sposobnosti Hrvatske vojske, a posredno i karijere zapovjednika. No, najveća zahvalnost pripada divovima iz Kranjčevićeve, prvim hrvatskim redarstvenicima , naglasio je Ražov.

Zagreb: Svečani prijam u povodu 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, uručena odlikovanja i pohvale pripadnicima OSRH | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tada i u tim okolnostima sa stadiona Kranjčevićevoj krenuli su protiv svake matematike, protiv nade, logike, srcem, dali su sve što imaju, velik dio njih i svoje živote. Oni su ugrađeni u temelje moderne hrvatske države i Hrvatske vojske, poručio je. Ti divovi izgradili su nam Hrvatsku vojsku i obranili hrvatsku državu, a na nama je da sa velikom požrtvovnošću kao i oni izgrađujemo Hrvatsku vojsku i beskompromisnom odlučnošću branimo hrvatsku državu, istaknuo je.

Rat je dobiven ne samo briljantnim operacijama i bitkama, nego i izuzetnom disciplinom, odanošću i poslušnošću hrvatskog vojnika prema tadašnjem državnom i vojnom vodstvu. To je ključ i ono što nas i danas kao hrvatske vojnike krasi, poručio je Ražov.