Milanović odlikovao sindikalne čelnike: 'Ni ja nisam nikada odlikovan. A niste ni vi...'

Za dugogodišnji sindikalni rad i zasluge u borbi za socijalna prava radnica i radnika, predsjednik RH Zoran Milanović odlikovao je u petak Redom Stjepana Radića predsjednika NHS-a Krešimira Severa, predsjednika SSSH Mladena Novosela i glavnog tajnika NSZVO Vilima Ribića.

„Vi i ja, koji smo ne jednom bili sa suprotnih strana barikada, imamo jednu zajedničku stvar. Naime, ni ja nisam nikada odlikovan ni od koga. A niste ni vi. Za mene je kasno, za vas još uvijek nije i drago mi je da mogu ispraviti tu čudnu okolnost. Odlikovanje ne dobiva baš svatko i mi se trudimo da budu neki kriteriji. Kada je u pitanju javni doprinos to je uvijek pomalo arbitrarno, ja od toga ne bježim“, rekao je predsjednik Milanović na svečanosti dodjele odlikovanja u svom Uredu, povodom skorog Međunarodnog praznika rada.

Sindikalnim predstavnicima rekao je da vode jako tešku borbu jer se danas, za razliku od prije 50 ili 60 godina, ne zna gdje im je suparnik. „Sada je to puno teže i zato se toliko mučite, posebno vi koji ste više aktivni u privatnom sektoru, da u tom hibridnom sukobu prepoznate gdje je problem i da ne govorite u vjetar“, dodao je.

Sindikalistima koji djeluju u javnom sektoru poručio je da budu uporni, ali i razumni i milostivi prema svakoj vlasti, „jer vlast, i najgora vlast bi najradije zadovoljila potrebe svojih zaposlenika i išla se baviti drugim stvarima. Kako koja i kako čime. Ali kada bi mogla, svaka vlast bi prvo povećala plaće 50 posto i onda se bavila javnim, privatnim ili mutnim poslovima, kako koja“, rekao je predsjednik Milanović.

Kako se navodi u priopćenju Ureda predsjednika, u ime odlikovanih zahvalio je glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić. Kazao je kako ga sindikalisti nisu očekivali. „Mi govorimo govorom strasti. To je sindikat, sindikat se ne može boriti protiv laži i nepravde, a da nije u strasti. Mi jako dobro razumijemo koliko je konflikt važan i koliko ubrzava rješavanje mnogih pitanja i problema“, rekao je.

„Vidim koliko sada Hrvatska griješi u njezinom najvažnijem pitanju, a to je iseljavanje, jer nismo u Bruxellesu spremni uči u konflikt oko tog pitanja, zajedno s istočnim i jugoistočnim zemljama. Nećemo govorom diplomacije promijeniti nešto što nam razara nacionalnu supstancu. Nas u sindikatu to boli, a nemamo moći da na to utječemo i izvršimo promjene“, rekao je Ribić.

Podsjetio je i kako su sindikalisti i s predsjednikom Milanovićem bili u konfliktu nekoliko puta dok je bio premijer. „Nažalost, mogu reći, mi smo bili u pravu. Prepoznali smo koliko je opasna politika rezanja i štednje, ekonomski gledajući, koja je dovela do iseljavanja ovoliko puno ljudi. Ali konflikt razdvaja ljude na prvi pogled, a samo mudri ljudi mogu vidjeti da u konfliktu postoji zajednički nazivnik“, zaključio je.

