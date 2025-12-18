Obavijesti

'KLJUČNI ZA SPAŠAVANJE'

Milanović održao sastanak s vodstvom udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Filip Glas

Predsjednik podržao rad udruge koja koristi bespilotne letjelice u spašavanju ljudi, gašenju požara i kriznim situacijama

Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je u četvrtak s vodstvom udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama (BSKS) koje ga je upoznalo s dosadašnjim radom Udruge te mu predstavilo planove i prijedloge za daljnji razvoj suradnje u području civilne zaštite i sigurnosti Hrvatske.

BSKS je strukovna, volonterska i neprofitna udruga koja na području Republike Hrvatske okuplja stručnjake i operativce uključene u primjenu bespilotnih sustava u svrhu zaštite i spašavanja ljudi, obrane od poplava, požara i drugih kriznih situacija koje predstavljaju ugrozu civilnom stanovništvu.

„Sustav civilne zaštite zahtjeva stalno usavršavanje i razvoj novih znanja, što sa sobom nosi i nove rizike. Bespilotni sustavi kao specijalizirano područje traže jasna pravila, organizaciju i pripremu kako bi se osigurala učinkovita i sigurna primjena u kriznim situacijama, zaštiti i spašavanju te protupožarnom djelovanju“, rekao je na sastanku predsjednik Udruge Željko Riha.

Istaknuto je kako udruga pruža stručne smjernice o učinkovitoj primjeni bespilotnih sustava u kriznim situacijama; promiče sigurnosne aspekte i standarde uporabe dronova; provodi edukacije, vježbe i provjere spremnosti svojih članova; operativno djeluje kada je potrebno, u suradnji s drugim dionicima sustava civilne zaštite bilo gdje u Hrvatskoj te razvija međunarodnu suradnju u području primjene bespilotnih sustava.

Udruga broji više od sto članova među kojima je 80 njih osposobljenih „udaljenih pilota“ kako se stručno nazivaju ljudi koji upravljaju dronovima.

Djelovanje i misiju Udruge Bespilotni sustavi u kriznim situacijama predsjednik Milanović je podržao kao hvale vrijednu inicijativu te ih pozvao da nastave s radom na korist cijele zajednice.

U razgovoru s Predsjednikom ukazali su i na probleme koji proizlaze iz činjenice da je danas vrlo jednostavno nabaviti bespilotnu letjelicu pa ih mnogi koriste bez dozvole što može uzrokovati i nesreće. Zbog toga su pokrenuli i medijsku kampanju u suradnji s Hrvatskom agencijom za civilno zrakoplovstvo „Kada gori - dron je na zemlji” kojom se podiže svijest o sigurnosti letenja tijekom protupožarne sezone.

Iz niza svojih akcija izdvojili su sudjelovanje u potrazi za nestalim zrakoplovom u Ličko-senjskoj županiji, kao i snimanje stanja u neboderu Vjesnika nakon nedavnog požara.

