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ODLUKA NAKON PRESUDE

Milanović oduzeo odlikovanja ratnom zločincu Glavašu

Piše 24sata,
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Milanović oduzeo odlikovanja ratnom zločincu Glavašu
Branimir Glavas | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Odluka dolazi nakon što je pravomoćnom postala presuda kojom je Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine

Predsjednik Zoran Milanović oduzeo je odlikovanja Branimiru Glavašu.  Odluka Predsjednika je objavljena u Narodnim novinama. Branimiru Glavašu oduzimaju se odlikovanja Republike Hrvatske: Red kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Red kneza Domagoja s ogrlicom, Red bana Jelačića, Red Ante Starčevića, Red hrvatskog trolista, Spomenica domovinskog rata i Spomenica domovinske zahvalnosti, piše Dnevnik.hr.

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Kako stoji u odluci, odlikovanja se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske. Odluka dolazi nakon što je pravomoćnom postala presuda kojom je Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, dok su njegovi suoptuženici također dobili bezuvjetne zatvorske kazne.

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Potvrđenom presudom uz Glavaša je na četiri godina zatvora osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzantsko-izviđačke namjene Operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po tri godine.

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Komentari 5
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