Milanović oko sudaca: 'Neću ni zapomagati. Ta voda je već kontaminirana. Nema povratka'

Predsjednik Zoran Milanović sudjeluje u petak na svečanoj akademiji „Večer međimurskog identiteta“ povodom obilježavanja spomendana Dana sjedinjenja Međimurja s maticom zemljom Hrvatskom, a uoči skupa dao je izjavu za medije na kojoj je i komentirao izbor sudaca Vrhovnog i Ustavnog suda, te prijedlog Andreja Plenkovića.

- Ne mogu upakirati taj paket sudaca Ustavnog i Vrhovnog suda. Ja sam nadležan kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. To je jasno tko je, na HDZ-u i Plenkoviću je da odluče hoće li ili neće. Ovo otezanje već nije dobro jer se baca mrlja na osobu koja je čista. Pokušava je se dovesti u vezu s nekim špijunskim pričama... To je nisko. I prethodnu kandidatkinju su blatili - rekao je MIlanović i dodao da ispada da se 'sada može javiti bilo tko'.

- Iz zadnjih Plenkovićevih riječi ispada da tko god da omogući da on dobije dva ustavna suca - on će omogućiti bilokojeg kandidata. Sad koliko je to vjerodostojno... S druge strane imamo 90 mjesta za popuniti. E tu vrijedi pravilo, svakog ćemo divanit do sabaha sa šejtanom. Pa to je nemoguće. A oko ustavnih sudaca bi se dogovorio sjekirom - meni sve, vama ništa - rekao je Milanović.

Kako sada većini pripada dvije trećine ustavnih sudaca? Dodaje da on nije nadležan za to, piše N1.

- Mogu samo gledati kako je bilo prije godinu i pol dana, kako je popunjeno onih 10 mjesta... Pola-pola, kao i 2016. Ne znam kako sada vladajućoj većini pripada dvije trećine - rekao je, a na pitanje što slijedi - ne zna.

- Po meni imamo jednu ozbiljnu kandidatkinju. Drugu su škartirali, našutavali se s njom. Ova druga osoba je obavila razgovor s Plenkovićem i rečeno joj je da se javi. Ne mogu protumačiti drugačije nego da će biti izabrana. I tu smo stali. Tu jedino mogu konstatirati kliničko stanje, makar nisam doktor. Čak i kad bih htio trgovat, ja nemam s čim. Meni nije svejedno hoće li Hrvatska imati predsjednicu Vrhovnog suda ili neće. I tko će biti. Nije svejedno, ali nije ni presudno. To je osoba preko koje ja ne ostvarujem nikakav utjecaj, nikakvu polugu moći - rekao je i dodao da se nije čuo sa Sinišom Hajdašem Dončićem oko toga.

- Ustavni suci su druga priča. Za razliku od sudstva koji mora biti neovisno i strogo djelovati po zakonu i pravdi. Ustavni suci su u velikoj mjeri nažalost, politički ljudi. Vlastima uopće nije svejedno tko će bit na tim mjestima i kako će se te dužnosti popunjavati. I to Plenkovića očito brine, ali ja mu nisam adresa za to - poručio je Milanović.

- U segmentu procedure ne mogu sudjelovati, nisam predlagatelj. Nek' se dogovore. Neću ni zapomagati da ne miješaju ta dva postupka. Ta voda je već kontaminirana i tu povratka nema. Na čelu Vrhovnog suda će, što se mene tiče, doći jedna vrlo stručna i politički neutralna osoba. To je moj doprinos. Nakon agonije koja traje već pola godine - rekao je.