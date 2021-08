Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u Kijevu je danas sudjelovao na obilježavanju 30. obljetnice stradanja civilnih žrtava iz Kijeva u Domovinskom ratu.

Mialnović je rekao da će skorašnji popis stanovništva pokazati kako nas ima manje nego prije 10 godina. Dodao je da Hrvatska ima četiri milijuna ili više stanovnika, zajedno s onima koji ne žive u Hrvatskoj. Kaže kako je to malo u usporedbi s brojem od prije 20 godina, ali u usporedbi s onim od prije 100 godina je ogroman.

Dodao je da s tim brojem od četiri milijuna, ako znamo kako, možemo čuda napraviti.

Predsjednik je rekao kako ne sudjeluje izravno u imenovanju veleposlanika, ali 'koliko ga informiraju nešto se radi'. Dodao je kako će veleposlanici ionako doći sutra u njegov ured.

Govoreći o imenovanju suca Dobronića za šefa Vrhovnog suda, Milanović je kazao kako je on svoje rekao, a o sucu govori njegov rad.

Hrvatski predsjednik se osvruno na trenutnu epidemiološku situaciju i mjere. Rekao je kako bi on radio kako je Švedska radila otpočetka, ali si mi to ne možemo priuštiti. Dodao je i kako trenutne mjere same po sebi više nemaju smisla, osim, ako nije ugrožen zdravstveni sustav i jedinice intenzivne mjere, a koliko vidi, nisu. Pozvao je one koji se nisu cijepili da to učine.

- Ljudi koji se nisu cijepili izloženi su riziku, mislite prvenstveno na sebe. Rizik za one koji su se cijepili, praktički ne postoji.

- Ako se nešto radikalno promijeni, imamo potpuno novu situaciju, imamo novi virus, ali to sad nije tako. Cijepite se, cijepite se, cijepite se.

S Tonyjem Blairom se sastao jučer.

- On je jedan od najvećih likova modernog doba. Njegov pogled na imigrantsku politiku u Velikoj Britaniji je i dalje isti, a kritičari govore da je to jedan od razloga što je Britanija izašla iz Europske unije. Neka mi ne zamjeri, ali ova vrsta njegovog angažmana Hrvatskoj više ne treba. To treba Srbiji i drugim državama, ali Hrvatskoj više ne treba.

Osvrnuo se na odnose Hrvatske i Srbije. Rekao je kako od Srbije en možemo tražiti ratnu odštetu, bitne su ljudske duše. Želi da se usredotočimo na nestale iz Domovinskog rata jer je to bitnije, dodavši da 'ekipa iz Beograda' može pomoći.