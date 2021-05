Sutra (28. svibnja) Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga i Dan Hrvatske kopnene vojske.

Danas je Zoran Milanović u Slunju na vojnoj vježbi, kasnije na Pantovčaku ima prijam povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 30. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, ali tamo neće biti ni Andreja Plenkovića ni Gordana Jandrokovića.

- Čovjek je rako da neće ići, mene više ne morate to pitati, a stalno to radite. Ne znam kad ćemo, nismo mi mama i tata. Ja sam tata. Sorry, ovo je bilo jasno - ispalio je jučer Milanović pa se i nasmijao tome što je upravo rekao.

Odmah je stigao kontranapad.

- To je jedna od njegovih briljantnih uspješnica koja vjerojatno može nasmijati samo nekoga tko je njezin simpatizer, toliko originalna i fascinantna da je izazvala opće ushićenje hrvatske javnosti - poručio je Plenković.

Milanović je danas prijepodne na vježbi u Slunju, obratit će se kasnije i s Pantovčaka, Plenković je u to vrijeme u Splitu i Šibeniku, na mini turneji podrške HDZ-ovcima u borbi u drugom krugu lokalnih izbora.