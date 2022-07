Milanović: 'U BiH se divlja i politički ugrožava jedan narod'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje na na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Korčule u prigodi Dana Grada. Potom će obići izložbu „Korčulanska drvena brodogradnja“ u korčulanskoj Lođi.

Na početku govora, spomenuo je Pelješki most i njegovu važnost za Hrvatsku.

- Most za Korčulu svakako je strateška stvar, no vama treba zračna luka, što je veliki izazov - rekao je i odgovorio na pitanje o tome treba li se most graditi i do Korčule.

- Krk je dobio most i nakon toga se otok jako promijenio. Drago mi je da je Pelješki most tu, međutim i dalje kad kreneš automobilom za Velu Luku, koliko ti zaista treba?Uživajte u svom otoku, ovu ljepotu je nemoguće ne primijetiti - istaknuo je Milanović.

Rekao je kako sustav nacionalne sigurnosti ugrožava stanje u BiH, a posebno jučerašnja izjava Bakira Izetbegovića koji 'zvecka oružjem'.

- Ovo što se valja u BiH, divlja se i prijeti i politički se ugrožava jedan narod. Pitanje nacionalne sigurnosti nije Ukrajina nego BiH - naglasio je i rekao kako nije vijest to što se rukovao s Plenkovićem, već situacija u Bosni.

Komentirao je i nove mjere štednje.

- Ili će se situacija u Ukrajini smiriti, ili će se kineski predsjednik dogovoriti nešto s Putinom i Bidenom. EU se ništa neće pitati, mene i Plenkovića neće ništa pitati - kaže Milanović.

Komentirao je i izjavu visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta da ga je Milanović uvrijedio.

- Čovjek je potkralj. Sad će meni, koji sam predsjednik zemlje koja je u Europskoj Uniji reći neki čovjek kojeg nisam nikada upoznao reći da sam ga uvrijedio! Dobrodošli u svijet odraslih, gospodine Schmidt - rekao je predsjednik

Osvrnuo se i na pitanje o godišnjem odmoru.

- Ja nemam godišnji odmor. Nema ljetovanja. Ja nisam ljetovao od 2007. To je režim u kojem nema privatnosti, ja sam se to naviknuo. Nema ljetovanja, neće ga više nikad ni biti - rekao je Milanović.

