Milanović o Plenkoviću: Prijeti mlohavom motkom, vojska neće u Pariz. Ja sam sudac i VAR soba

Predsjednik Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Supetra povodom obilježavanja Dana Grada i blagdana sv. Petra i Pavla, prenosi N1.

Zatim se obratio novinarima i na početku komentirao presudu oko švicaraca.

- Ta cijela antologija oko švicarskog franka je jedan od rezultata rada moje Vlade. Stjerali smo banke koje su gulile ljude u kut, iz kojeg su se one izvukle vrlo lako kasnije, a ljudi su ipak nešto dobili natrag. Sveukupno je to trebalo ići malo dalje u realizaciji, ali za to nisam nadležan već dugo - rekao je.

Osvrnuo se i na oduzimanja odlikovanja Branimiru Glavašu.

- Kada sam mu vraćao odlikovanja jer ga je Ustavni sud proglasio nedužnom osobom, dok se postupak ponovno e završi, rekao sam da ću ako se ponovno završi pravomoćnom presudom da ću mu oduzeti odlikovanja. U nečemu bi se mogao složiti s njim ili s njegovim odvjetnikom. Ni ja nisam najsretniji s praksom u kojoj odlikovanje oduzima onaj tko ti ga nije dao. Sud je odlučio kako je odlučio, a ja se tu ponašam formalno. Ima istine da mu je odlikovanje dao Tuđman za nešto što je smatrao vrijednim, a Tuđman mu ga ne može oduzeti jer nije živ. Postupio sam kako sam postupio, to sam najavio i iz te kože ne želim i ne mogu - rekao je.

Rekao je da neće ići gledati utakmice Vatrenih na Svjetskom prvenstvu.

- Ja sam na utakmicu vodio savjetnika, vidim da Plenković vodi cijelu hordu, gledat ću odavde. Pratim li nogomet? Ne, slažem tarot. Šalim se. Bit će teško Portugalcima i našima, subjektivan sam, otkad je nogomet postao znanost, ja sam zanatlija - rekao je uvodno o gledanju utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.

- Imamo situaciju, predsjednik Vlade sikče na sve živo oko sebe, neki dan je na jako primitivan način komentirao neugodnu situaciju s vojnim mimohodom u Parizu. Vidim da je on otišao na selo, pa će vjerojatno u dva sata kao Vučić, imati nešto za reći, a tiče se mojih najizravnijih ustavnih odgovornosti. Plenković je dobio neki poziv od Macrona početkom svibnja, ni ‘bu ni mu’ do prije par dana. Radi se o pozivu na vojnu paradu koja meni izgleda kao Dan mladosti u Parizu, na koji može otići hrvatska vojska. Ona se može maknuti na zapovijed, kada to procijenim ja. U situacijama koje ocijenim štetnima, reagiram. Ne znam koga Plenković poslati u Pariz, možda mažoretkinje. Hrvatske oružane snage predstavlja vrhovni zapovjednik, Plenković poziv drži u ladici, ne razgovara o tome sa mnom, vojska neće ići - rekao je.

Naveo je i razloge zbog kojeg Hrvatska vojska neće sudjelovati, a jedan od njih je i vlastiti vojni mimohod koji je imala Hrvatska: "Srbija je također pozvana na dan mladosti u Pariz."

- Htio sam da to prođe u tišini, a Plenković prijeti mlohavom motkom, a biti će onako kako ja kažem. Plenković neka se presvuče u uniformu i neka tamo maše hrvatskom zastavom. Želimo poštovanje. Plenković kaže da su Francuzi preletjeli preko Jaruna, a kada je trebalo donijeti zastavu i biti među hrvatskim savezncima njih nema, a zašto ih nema? Trguje s Beogradom - rekao je.