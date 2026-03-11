Milanović poručio izraelskom veleposlaniku: 'Braco, ovo ti je Zagreb. Nije ti ovo Tel Aviv'

Predsjednik Zoran Milanović iskoristio je otvorenje FinTech konferencije Money Motion 2026 na Zagrebačkom velesajmu kako bi se obratio novinarima i prokomentirao niz aktualnih političkih i sigurnosnih pitanja. Milanović je premijera Andreja Plenkovića optužio za "seljačku zlouporabu sustava", navodeći kao primjere fiksiranu kadrovsku strukturu u diplomaciji i postavljanje ljudi u DORH bez demokratskog mandata.

Posebno oštar bio je prema ministru obrane Ivanu Anušiću, poručivši mu da mu on nije sugovornik jer "ima šefa", dok je on sam izravno izabran od građana.

​- Neka putuje, neka vježba Krav Magu, ali ja se neću ustručavati komentirati poteze koje smatram štetnima - poručio je Milanović, naglasivši da nisu na istoj političkoj razini.

Najžešća reakcija uslijedila je na izjave izraelskog veleposlanika Garyja Korena, koji je iransko veleposlanstvo u Zagrebu nazvao "terorističkom jazbinom". Milanović je takav rječnik ocijenio neprihvatljivim na hrvatskom tlu, poručivši da Hrvatska neće dopustiti prelijevanje tuđih sukoba.

​- Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske. Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv - odrješito je kazao predsjednik.

Osvrnuo se i na Europsku uniju, opisavši je kao "čopor kućnih mačaka" gdje svatko vuče na svoju stranu. Smatra da Hrvatska ne može voditi zajedničku vanjsku politiku s državama poput Estonije jer ima vlastiti identitet i interese, što je pokazao i nedavnom odlukom o povlačenju vojnika s Bliskog istoka.

Predsjednik je ponovio svoje kritike na račun Državnog odvjetništva, ustvrdivši da ga vodi političar kojeg je postavio Plenković te da ta institucija predstavlja "ogromnu vlast bez demokratskog mandata".

Komentirao je i prelazak zastupnika Darija Zurovca u vladajuću većinu, rekavši da je on "gospodar svoje sudbine", ali da će živjeti s posljedicama te odluke. Predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen nazvao je "činovnikom" koji za njega nema autoritet.