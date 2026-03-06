Obavijesti

News

Komentari 23
GARY KOREN

Veleposlanika Izraela pozvali na Pantovčak: 'Ne miješajte se u naše odnose s trećim državama'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Veleposlanika Izraela pozvali na Pantovčak: 'Ne miješajte se u naše odnose s trećim državama'
Izrael obilježava prvu godišnjicu krvavog napada Hamasa, majka jednog od taoca stigla u Zagreb | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Hrvatska je sigurna zemlja, a javne tvrdnje veleposlanika Izraela ničim nisu potkrijepljene i samo neutemeljeno i nepotrebno uznemiravaju hrvatske građane i nanose političku i reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj, dodaju

Admiral

Veleposlanik Države Izrael u Republici Hrvatskoj Gary Koren pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika Republike Hrvatske, priopćili su u petak iz Ureda predsjednika.

- Savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku veleposlanik Neven Pelicarić upozorio je veleposlanika Korena kako su neprihvatljive i po bilateralne odnose štetne njegove izjave u kojima je pozvao Republiku Hrvatsku „na prekid diplomatskih odnosa s Iranom“ i na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva jer su „u njemu pripadnici Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu" - navode u priopćenju.

PORUKA HRVATSKOJ Izraelski veleposlanik Koren: 'Prekinite odnose s Iranom, zatvorite i veleposlanstvo'
Izraelski veleposlanik Koren: 'Prekinite odnose s Iranom, zatvorite i veleposlanstvo'

Hrvatska je sigurna zemlja, a javne tvrdnje veleposlanika Izraela ničim nisu potkrijepljene i samo neutemeljeno i nepotrebno uznemiravaju hrvatske građane i nanose političku i reputacijsku štetu Republici Hrvatskoj, dodaju.

- Hrvatski je nacionalni interes sačuvati status sigurne i mirne zemlje jer o tome uvelike ovisi i hrvatsko gospodarstvo, prije svega turizam. Stoga tražimo od veleposlanika Izraela da se ubuduće suzdrži od bilo kakvih izjava koje mogu nanijeti štetu Hrvatskoj.

Republika Hrvatska ne dopušta svojim veleposlanicima miješanje u političke procese u državama u kojima su akreditirani pa tako nešto neće dopustiti ni stranim veleposlanicima i diplomatima u Republici Hrvatskoj, jednako kao što im ne dopušta ni miješanje u odnose Republike Hrvatske s trećim državama.

POZVALI NA DEESKALACIJU SUKOBA MVEP: 'Ne razmatramo prekid diplomatskih odnosa s Iranom'
MVEP: 'Ne razmatramo prekid diplomatskih odnosa s Iranom'

Kao suverena država, Hrvatska će sama donositi sve odluke vezane uz suradnju s drugim državama vodeći računa prije svega o svom i interesu hrvatskih ljudi. Od diplomatskih predstavnika u Zagrebu očekujemo da to poštuju jer Hrvatska neće dopustiti uvlačenje u tuđe sukobe ili ratove - stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 23
Trump Iranu: 'Nema dogovora. Samo bezuvjetna predaja!'
IZ MINUTE U MINUTU

Trump Iranu: 'Nema dogovora. Samo bezuvjetna predaja!'

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju
STRAVA U LJUBLJANI Policajci su upucali i ubili čovjeka na trgu!
IMAO JE NOŽ?!

STRAVA U LJUBLJANI Policajci su upucali i ubili čovjeka na trgu!

Pucali su u samoobrani, objavila je ljubljanska policija. Muškarac je navodno prijetio prolaznicima nožem. Krenuo je i na policajce...
EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'
SWINGANJE UZ TAMBURICE

EKSKLUZIVNO Tajni swingerski party u Osijeku: 'Sudionici za lokaciju saznaju 24 sata ranije'

Slavonija bruji, organizatori kažu: Nije to Sodoma i Gomora nego druženje i upoznavanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026