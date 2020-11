Milanović predlaže premijeru: Uključite oporbu u izradu Nacionalne razvojne strategije

<p>Predsjednik države <strong>Zoran Milanović</strong> predložio je premijeru <strong>Andreju Plenkoviću</strong> da uključi predstavnike parlamentarnih stranaka iz redova oporbe u Upravljački odbor i izvršnu radnu skupinu za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. Stava je kako je taj dokument od nacionalnog strateškog interesa i stoga oko strategije treba postići što širi konsenzus. Milanović u svom dopisu premijera podsjeća kako je Hrvatska oko važnih nacionalnih pitanja uvijek postizala konsenzus što je doprinijelo ostvarenju hrvatskih strateških ciljeva. </p><p>Dopis Predsjednika Republike upućen 10. studenoga 2020. predsjedniku Vlade. </p><p><em>„Poštovani gospodine predsjedniče Vlade,</em></p><p><em>Nastavno na poziv za sudjelovanje u Upravljačkom odboru za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine koji je Uredu predsjednika Republike Hrvatske uputila ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak, želim istaknuti kako je spomenuta Strategija izuzetno važan dokument za Republiku Hrvatsku.</em></p><p><em>Zbog važnosti Strategije, izazova s kojima se Republika Hrvatska susreće te mogućnosti koje se otvaraju u narednom desetogodišnjem razdoblju, predlažem Vam da izmijenite Odluku o osnivanju Upravljačkog odbora i izvršne radne skupine za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine tako da se u nju uključe i predstavnici parlamentarnih stranaka iz redova oporbe.</em></p><p><em>Kako je riječ o izradi ključnog dokumenta za cjelokupni razvoj društva i gospodarstva u desetogodišnjem razdoblju, smatram kako bi Upravljački odbor trebao biti inkluzivan i obuhvaćati ne samo predstavnike relevantnih institucija nego i predstavnike političkih stranaka koji su voljom građana izabrani u Hrvatski sabor. Smatram da ćemo tako osigurati da Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. bude zaista dokument koji će se provoditi bez obzira koja je politička opcija na vlasti.</em></p><p><em>Poštovani predsjedniče Vlade, Hrvatska je oko važnih nacionalnih pitanja uvijek postizala konsenzus što je doprinijelo ostvarenju hrvatskih strateških ciljeva. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. dokument je od nacionalnog strateškog interesa oko kojeg se treba postići konsenzus.“</em></p><p>Premijer Plenković danas u podne predstavit će Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.</p>