Milanović: 'Situacija je opasna! Natežem se s onima koji su do jučer Putinu virili iz džepova'

U srijedu se održava 14. konferencija Dan velikih planova – Kako pripremiti tvrtku za poslovanje u 2023. godini, koja ima za osnovni cilj dati poduzetnicima, menadžerima i svima koji rade poslovne planove za 2023. godinu praktične inpute za usvajanje optimalnih projekcija te korisne i upotrebljive informacije za izradu i doradu planova poslovanja u turbulentnim vremenima.

Na konferenciji je sudjelovao i predsjednik Milanović. U izjavi novinarima komentirao je i Putinovo obraćanje naciji.

- Ovo je užasno opasna situacija. Natežem se i rječkam s onima koji su do jučer Putinu virili iz džepova sakoa- rekao je Milanović.

'Rusija mora oslabiti, a uporno nastavlja'

- Rusija mora toliko oslabiti da ne može napraviti ništa slično. Vidimo da ona uporno nastavlja… - rekao je.

- Meni preostaje jedino da nekako olakšam dušu, ali nisam zbog toga da bi olakšao svoju dušu i napravio štetu Hrvatskoj, pazim što govorim, ali između toga da ne govorim ništa i klimam glavom i da govorim nešto, izabrao sam da govorim nešto.

Upitali su ga ima li Hrvatska plan u slučaju da dođe do nuklearnog rata, na što je odgovorio da Hrvatska nije sudjelovala u ključnim odlukama te da nije na to mogla utjecati.

'Nismo donosili ključne odluke'

- Niti smo Poljaci, niti smo upali u Ukrajinu, niti smo donosili ključne odluke. Ušli smo u NATO s primarnim ciljem da nas Amerikanci zaštite od barbarizma i opasnosti iz Beograda. Dakle, niti nas se pita niti dodatno sudjelujemo. Svaka odluka treba biti dobro balansirana. A ne da netko to koristi za osobni probitak- rekao je.

- Ukrajina nije članica NATO-a… Ne možemo se obećavati svakome- dodao je.

'Radi se o našem, a ne europskom novcu'

Komentirao je i najnovije uhićenje po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja.

- Nama se stalno spočitava da krademo europski novac, a to je naš novac. Mi smo jako tanko iznad vode i onda živiš stalno u strahu da će doći europski istražitelj. To je naš novac, a ne europski novac. Ako ga i ima, to je vrlo malo- rekao je predsjednik.

