Nakon šahovskog turnira

Milanović: 'Srbija nabavlja i napadno oružje i to me brine'

Milanović: 'Srbija nabavlja i napadno oružje i to me brine'
'Kako da napadnemo? S čim? Mi nemamo vojsku za to. Možeš onda vjerovati meni na riječ, na kraju krajeva ja o tome odlučujem. To nije dobro čuti, osim što je šašavo', dodao je Milanović

Predsjednik Zoran Milanović bio je u nedjelju na otvaranju I. memorijalnog šahovskog turnira "Sanjin Španović“ u Zagrebu. Nakon otvaranja se obratio medijima. Između ostalog, komentirao je i naoružavanje Srbije, prenosi N1. 

'POLJULJANI ODNOSI' Bivši hrvatski obavještajac: 'Vučićeva izjava je jako opasna, može dovesti do zaoštravanja'
- Nabavka raketa? To je njihova suverena odluka. Moram priznati da ne znam što žele postići s tom vrstom naoružavanja. Oni dosta troše. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno. Činjenica je da im je Kina prodala nešto. Zašto to Srbija radi, do određene mjere to da žele imati jaku defanzivu razumijem, ali oni se opskrbljuju i napadnim oružjem. I to me brine, ali opet Hrvatska je u NATO-u i Europskoj uniji - rekao je Milanović Osvrnuo se i na predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića. 

- Ja sam ga jednom već i upozorio da nikakav memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji u području vojske koji je potpisao ministar, da to nije nikakav vojni savez. Evo ti njega prije dva dana govori o planu Hrvatske, Kosova i Albanije da napadnu Srbiju. To je poprilično zanimljiv čovjek. Kako da napadnemo? S čim? Mi nemamo vojsku za to. Možeš onda vjerovati meni na riječ, na kraju krajeva ja o tome odlučujem. To nije dobro čuti, osim što je šašavo - dodao je Milanović.

General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?
JAČI OD SMRTI

General s devet života: Je li Esmail Qaani zapravo najvažniji izraelski špijun u Iranu?

NOVI EXPRESS Esmail Qaani je zapovjednik elitnih Quds snaga (dio Revolucionarne garde). Više puta je izbjegao sigurnu smrt u napadima na iranski vojni i vjerski vrh
Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi
ZLOČIN NAJAVIO SUPRUZI

Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi

Istraga je otkrila i šokantan detalj: 34-godišnji napadač navodno je već tijekom poslijepodneva svojoj supruzi rekao da će krenuti u krvavi pohod i ubiti nekoga...
Netko večeras slavi! Jedan osvojio 80.000 €, drugi 60.000 € na lutriji, evo gdje ide dobitak
DVA VELIKA DOBITKA

Netko večeras slavi! Jedan osvojio 80.000 €, drugi 60.000 € na lutriji, evo gdje ide dobitak

Uplatio 2,60 € pa osvojio 80.000 € jer nije pogodio nijedan broj, a Joker broj 423315 nekome je iz Ivanić Grada donio dobitak Joker 6 u iznosu od 60.000,00 eura

