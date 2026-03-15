Milanović: 'Srbija nabavlja i napadno oružje i to me brine'

Predsjednik Zoran Milanović bio je u nedjelju na otvaranju I. memorijalnog šahovskog turnira "Sanjin Španović“ u Zagrebu. Nakon otvaranja se obratio medijima. Između ostalog, komentirao je i naoružavanje Srbije, prenosi N1.

- Nabavka raketa? To je njihova suverena odluka. Moram priznati da ne znam što žele postići s tom vrstom naoružavanja. Oni dosta troše. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno. Činjenica je da im je Kina prodala nešto. Zašto to Srbija radi, do određene mjere to da žele imati jaku defanzivu razumijem, ali oni se opskrbljuju i napadnim oružjem. I to me brine, ali opet Hrvatska je u NATO-u i Europskoj uniji - rekao je Milanović Osvrnuo se i na predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Foto: N1

- Ja sam ga jednom već i upozorio da nikakav memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji u području vojske koji je potpisao ministar, da to nije nikakav vojni savez. Evo ti njega prije dva dana govori o planu Hrvatske, Kosova i Albanije da napadnu Srbiju. To je poprilično zanimljiv čovjek. Kako da napadnemo? S čim? Mi nemamo vojsku za to. Možeš onda vjerovati meni na riječ, na kraju krajeva ja o tome odlučujem. To nije dobro čuti, osim što je šašavo - dodao je Milanović.