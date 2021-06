Premijer Andrej Plenković nakon održane sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a u ponedjeljak je poručio kako javnost mora znati da predsjednik Republike Zoran Milanović u proceduri predlaganja predsjednika Vrhovnog suda krši zakone, ne poštuje Ustavni sud, vrši enorman pritisak na Vrhovni sud i generira mržnju i laži prema HDZ-u.

- To je nešto što predsjednik Republike ne može i ne smije raditi. Neće mu to proći - poručio je Plenković.

Odbacio je tezu o prepucavanju s predsjednikom Milanovićem oko imenovanja predsjednika Vrhovnog suda. Plenković je ocijenio i da Milanović vrši golemi pritisak na pravosudni sustav.

- To je medijska teza. On radi protiv zakona. Stav i pozicija HDZ-a je bila principijelna, glasanje (u Saboru o predsjednikovoj kandidatkinji Zlati Đurđević) nije moglo drugačije završiti. Sve što radi je napada HDZ. Trebao bi biti kompletno neutralan, a to ne radi. Jedino što radi je vrši pritisak na suce Vrhovnog suda i to je neprihvatljivo - rekao je premijer.

S obzirom da se očekuje raspisivanje trećeg javnog poziva za čelnika Vrhovnog suda, na novinarski upit hoće li eventualni novi kandidat biti prihvaćen u Saboru ako Milanović ispoštuje zakon i predloži nekoga tko se prijavi na javni poziv, Plenković je rekao da ne zna.

- Mi ćemo bdjeti nad tim da to bude zakonita procedura, kao što ova zadnja nije bila. Ako je zakonito - to je pozitivno - rekao je premijer.

Za sutra je predviđen Plenkovićev odlazak u Petrinju, a isti dan SDP pokreće novu interpelaciju o propustima u obnovi nakon potresa.

- SDP je na 13 posto, moraju nešto glumiti da rade - komentirao je premijer SDP-ov rejting i novu interpelaciju.

Vezano uz obnovu nakon potresa, rekao je da su osigurani veliki izvori sredstava te je sada na svim akterima da se proces ubrza s tim da procedure moraju biti zakonite i transparentne.

- Svi se moraju ubrzati, a ministar Horvat nas o tome redovito izvještava - rekao je Plenković.

Na pitanje o anketama o rejtingu u kojima najbolje "stoji" Tomislav Tomašević, rekao je da je to očekivano s obzirom na to koliku medijsku potporu uživa Tomašević, a takav medijski suport, kaže, nije nitko u Hrvatskoj imao zadnjih 20 godina.

- Gdje bih ja bio da sam imao samo 10 posto od njegovog medijskog suporta. Mi rejting dobivamo na temelju rada, a ne suporta - poručio je.

Osvrnuo se i na cijepljenje protiv covida te čestitao svim 44 posto odraslih građanima koji su se cijepili, istaknuvši da je to pravi domoljubni potez.

- Ne znam zašto se ostali nisu cijepili. Taj koji se ne cijepi, očito ne prati igru. Sve diljem Hrvatske molim da ubrzaju taj proces. Imamo 670.000 doza na lageru. Naši susjedi bi bili sretni da im doniramo, a možda ćemo morati i to napraviti - rekao je na kraju premijer Plenković.