Milanović: Tko je za Turudića neprijatelj je Hrvatske, sad ga se i Andrej Plenković odriče

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u nedjelju u Opatiji da je neprijatelj Hrvatske svatko tko je glasao za to da Ivan Turudić dođe na dužnost glavnog državnog odvjetnika te dodao da se Turudića i Plenković sada "lagano i taktički" odriče.

POGLEDAJTE VIDEO - Zoran Milanović u Opatiji:

- Butković, Plenković, Obuljen, Božinović su ljudi koji su, prvo na na Vladi, digli ruku za Turudića. Tko god je digao ruku za Turudića, tko god je dopustio da se ta perverzija i travestija pretvori skoro u stvarnost je neprijatelj Hrvatske - izjavio je Milanović. To su, dodao je, napravili i u Saboru.

Oni koji nisu u HDZ-u, a to su napravili u Saboru, ti još sigurno imaju vremena da razmisle i shvate da nisu baš napravili najbolju stvar i da to sutra ponište. Od HDZ-ovaca to ne očekujem, odgovorio je novinarima zamoljen da komentira novi post HDZ-ovog ministra Olega Butkovića.

- A jedan od glasnijih među njima je Butković, kojeg ste spomenuli, koji, uz to što je krao i varao zajedno s Josipom Rimac, je i digao ruku za Turudića. Po meni, po većini nas u Hrvatskoj, a to govorim s punom sviješću i odgovornošću, možda će netko reći da uzurpiram, ali reći ću, velika većina nas, tako nešto normalan i odgovoran čovjek ne bi mogao napraviti - rekao je.

Milanović je ustvrdio da se i premijer "Plenković, pokvareno, sada lagano, taktički, a sutra možda i strateški odriče i kaže nevjerojatnu laž 'da je to znao ranije, da ga možda ne bi podržao'".

- To je rekao, to nije objava na Facebooku ili fantazmagorija neke provincijske lude, dakle, čovjek je rekao zadnja dva dana da je znao ono što je saznao, a saznao je na vrijeme, da bi se možda ponio drugačije. To je, naravno, ponizna molba prema onima na koje je računao u svom očaju da bi ga sutra mogli spašavati na mjestu premijera. Ali, to neće tako ići - ustvrdio je.

- To je što se tiče uloge i dramatis persona u tom zadnjem činu najaktualnije hrvatske drame. Doveli su na mjesto državnog odvjetnika kriminalca, na vrijeme upozoreni, potpuno svjesni... Međutim, njegova stranka bila mu je važnija, dio njegove stranke osuđene za kriminal, pljačku i otimačinu je to tražio i to je, naprosto, morao odraditi. A Hrvatskoj što ostane. Na kraju će biti - HDZ-u što ostane - zaključio je Milanović.