Milanović: U kući obješenog se konopac ne spominje. Ruskim parama financiran je HDZ...

Predsjednik Zoran Milanović bio je u petak na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Makarske, nakon koje je komentirao odgodu glasovanja o misiji NSATU, ali je komentirao i HDZ te optužbe o ruskom financiranju, prenosi N1.

- Ljudi glasuju po informiranosti, znanju, iskustvu i vodeći računa o nacionalnim interesima. Ne trebamo ići kao guske u magli, guske su kako pametne, ne kao krave u minsko polje - kaže Milanović na pitanje o glasovanju u Saboru koje je odgođeno jer Vlada nije mogla skupiti 2/3 većinu.

Kaže kako je od početka jasan oko toga da ne želi da RH sudjeluje.

- Tu bi u principu priča s normalnim premijerom trebala završiti. Ovo je ratno djelovanje, tamo se planira i provodi rat. Svejedno je je li u Wiesbadenu, Kijevu… Znam to mjesecima, zna i Plenković i ovo laganje koje smo slušali je kulminacija jednog mindseta, ne možeš to ljudima uskraćivati. To je politička odluka - kaže predsjednik.

NATO-ove strukture su, rekao je Milanović, donijele odluku i istog trena počele planirati nešto drugo. Na summitu se ni o čemu ne glasa pa nije, kaže, imao protiv čega ni glasovati. Odluka o misiji je, govori, donesena u srpnju, a planiranje je počelo već u lipnju.

- Moj vojni savjetnik je pola života proveo u NATO-u, pravi ruski čovjek. Od srpnja do danas je samo devet od 30 država preuzelo obvezu. Gdje je žurba, zašto hrliš momče? Američki izbori su za dva tjedna, možda cijela stvar stane. Ta vrsta mahnitog inzistiranja da se sad nešto tu, po svaku cijenu, svi koji su protiv su za Putina… To je štetno za RH, to je nezrelo ponašanje. Pa nisam ja taj kojeg su financirali Rusi, HDZ su financirali Rusi 2014. i 2015. - rekao je i dodao da je "HDZ financiran ruskim parama dok se Plenković igrao rata i bio zastupnik u EP-u."

- U kući obješenog konopac se ne spominje. Pa nemojte mi vi spominjati ruski novac. Znate kako je Rusija počela financirati HDZ i to nakon ruskog upada na Krim. Počelo je tako što sam ja dao državljanstvo Gariju Kasparovu. On je molio, tražio hrvatsko državljanstvo jer mu je ruska putovnica istekla i strah ga je ići u Moskvu. Koliko je to istina ili nije, ja nisam provjeravao, ali to je bio slavni šahist koji je među rijetkima zagovarao Hrvatsku. On je bio najglasniji kritičar Putina, normalno da im se nisam dopao pa su krenuli financirati HDZ. Ne spominji štrik, taj štrik u HDZ-u je ruski novac - rekao je Milanović.

Kako misija nije krenula, Milanović u tome vidi da zemlje kalkuliraju i čekaju.

- Treba doći neki ćato iz Bruxellesa? Pa i njemu su u ovoj situaciji vrata Sabora zatvorena, nemaju se što strane zastave vješati po Zrinjevcu. Ne može u Sabor dolaziti trgovački putnik iz Bruxellesa ili Washingtona i objašnjavati kako treba glasati. Pa valjda naši zastupnici znaju. Neka odluče - kaže Milanović.

- Ne želim da Hrvatska sudjeluje u tome. Sada stotine hrvatskih vojnika čeka zbog ovog što mahnita - kaže.

- To se zove pakost i nezrelost, navodi predsjednik. “Ja poštujem Ustav, on ga gazi, satire, ubije Boga u njemu, cijelo vrijeme to radi. On je provalnik, cijelo vrijeme pokušava ući u tuđi prostor koji je mali. Čovjek konstantno ide s pajserom i obija prostor koji nije njegov. On kaže da će biti premijer dok god to hrvatski narod bude želio, majke mi moje je to rekao .- rekao je predsjednik.

Komentirao je i nikad manji broj rođene djece te rekao da ga brine trend.

- To je zastrašujuće, posebno zadnjih nekoliko godina - kaže.

“To nije problem nego galopirajući problem koji prijeti urušavanjem društva kakvo poznajemo”, kaže. Navodi primjer Italije. “To je kraj, svi imamo taj problem”, kaže i dodaje da nitko taj problem nije uspio riješiti. “Onome tko se razmeće besplatnim vrtićima… To su varalice, konjokradice i ulični lopovi koji obećaju da će to riješiti preko noći”, kaže Milanović koji je nastavio komentirati NSATU misiju.

- Odluka Vlade sadrži ograničenje da hrvatski časnici neće ići u Ukrajinu. Zašto su to uopće stavili ako se podrazumijeva da neće ići? Zašto uopće treba pisati da Hrvatska neće ići u Ukrajinu? Zato jer se ide, to znamo. Pa onda naši neće. Ne’š ti” - kaže Milanović.

Komentirao je i Ivana Turudića

“Ne ispituju ih o Turudiću?”, rekao je na pitanja o izboru ustavnih sudaca koje ispituju i o predsjedniku Republike.

- HDZ nas sluđuje, sad je nastupila faza u kojoj ne možemo razgovarati argumentima. Ovo sve je više naporno i teško slušati, ovoj e stvar povjerenja. Vjerujete li meni koji sam dobar dio života posvetio tom savezu i hrvatskom članstvu u NATO-u ili vjerujete tipovima koji su prije pola godine izabrali Ivana Turudića za državnog odvjetnika. Majko Isusova - rekao je dodajući kako tada Plenković nije bio zainteresiran da trola SOA-u i “zasipa ih idiotskim pitanjima”.

-Tko je ikada, uključujući i mene, rekao da je HDZ nacistička stranka? Jesam ja to rekao, je li Domovinski pokret? Oni su dosta toga rekli.. E to, braco nitko nikada nije rekao. … Pravimo se glupi. To se zove trolanje, trola SOA-u, maltretira ih, pokušava napraviti budale od njih. A kad je trebalo pitati, ništa, znam sve. Pitanje za građane nakon ovih tirada: Kome vjerujete? Na kraju će se stvar svoditi na to”, zaključio je predsjednik.