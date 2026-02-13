Milanović u Tbilisiju: 'Hrvatski izvoz u Gruziju porastao je 150 posto, suradnja može biti jača'

Na otvaranju Hrvatsko-gruzijskog poslovnog foruma, održanog u sklopu njegova službenog posjeta Gruziji, Milanović se obratio hrvatskim i gruzijskim gospodarstvenicima naglasivši kako njihov susret predstavlja važan temelj budućih odnosa dviju država.

- Hrvatska je zainteresirana za daljnje proširenje i izgrađivanje već postojećih gospodarskih veza. One moraju i mogu biti bolje, jače i tješnje - rekao je predsjednik.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan

Iako je gospodarska suradnja još uvijek skromna, podaci ukazuju na pozitivan trend. Hrvatski izvoz u Gruziju u razdoblju od 2021. do 2024. godine porastao je gotovo 150 posto. Milanović je pritom istaknuo kako prisutnost vodećih hrvatskih tvrtki, među kojima su Končar, Podravka, Kraš, Franck i Sano, pokazuje da postoji konkretan interes i prostor za širenje suradnje.

Velik odaziv gruzijskih tvrtki na forum – gotovo 70 kompanija – dodatno potvrđuje interes za jačanje gospodarskih veza. Među sudionicima su bile i kompanije poput Tbilisi Free Zone, Geosteel LLC, AgroKiziki, Nexa Distribution, Daily group i Gorgia, a forumu je nazočila i gruzijska ministrica gospodarstva Mariam Kvrivishvilli.

Predsjednik je naglasio kako je Europska unija strateška vanjskopolitička orijentacija Hrvatske, ali je istodobno poručio da hrvatski ekonomski interesi uključuju i suradnju s partnerima izvan EU-a.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan

- Postoji svijet izvan Europske unije. Hrvatski ekonomski interesi stoje i u sve intenzivnijoj suradnji s partnerima izvan EU-a, među kojima je i Gruzija, čije gospodarstvo posljednjih godina bilježi ubrzan rast - kazao je Milanović.

Govoreći o globalnim okolnostima, upozorio je na povećanu razinu neizvjesnosti i rizika u svjetskoj ekonomiji, no istaknuo da razvoj gospodarskih odnosa ponajprije ovisi o izravnoj suradnji poduzetnika.

- Na dinamiku ekonomskih odnosa ne utječu samo dobre želje političara, već suradnja gospodarstvenika koji proizvode, stvaraju i trguju - zaključio je predsjednik.

Sudjelovanjem na poslovnom forumu Milanović je završio dvodnevni službeni posjet Gruziji.