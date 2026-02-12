Kako niti SDP, Možemo!, a niti Ured predsjednika ovo ne spominju, Glasovac ima svoju teoriju zašto je ova vijest izašla u javnost
SDP-ovka o 'Zoranovoj listi' za izbore: 'Dva su razloga zašto je ta vijest puštena u javnost'
'Zoranova lista' i natpisi Nacionala o udruživanju predsjednika Zorana Milanovića s Možemo! i SDP-om uzburkali su političku scenu. SDP-ovka Sabina Glasovac za N1 je prokomentirala te navode.
- Milanović je na predsjedničkim izborima osvojio 75 posto glasova, a SDP je opozicija koja pretendira radničkim zaokretom "preuzeti odgovornost za Hrvatsku" što je čelnik stranke Hajdaš Dončić najavio i na nedavno održanoj stranačkoj konvenciji SDP-a. Na toj konvenciji najavljen je i "prirodni savez s Možemo".
Kako niti SDP, Možemo!, a niti Ured predsjednika ovo ne spominju, Glasovac ima svoju teoriju zašto je ova vijest izašla u javnost.
- Prva opcija je eventualni probni balon - da se vide reakcije publike, što može biti i s desnog spektra, ne nužno samo s lijevog. Druga opcija je da bi se možda zamaglile neke druge stvari. Imamo maestralan odlazak ministra Piletića koji se iscrpio, kojem je Ustavni pa i Upravni sud srušio odluke. Ministar za kojeg je Plenković prije 25 dana na aktualnom satu govorio da je sjajan, elokventan, pun života i energije i da bi mogao biti ministar još dugi niz godina, a sad je najednom iscrpljen...Toliko je iscrpljen da me ne bi čudilo da Piletiću treba i nekakav wellness vikend - kazala je SDP-ova zastupnica.
Osvrnula se i na doček rukometaša. Ona smatra da je potpuno jasno da je "Plenković ljetos krenuo u koketiranje s krajnjom desnicom" i da mu je tu "prilično poslužio" Thompson.
- Neki od razloga mogu se tražiti u unutarstranačkim odnosima u samom HDZ-u, a drugi u čistom pragmatizmu. On je spreman ići i sa crnim vragom, rušiti ugled RH i dovesti u situaciju da se stanovništvo snažno podijeli oko neke teme - ako će to njemu donijeti politički profit", smatra pa dodaje "ne znam koliko je Hrvatska time dobila." - smatra SDP-ovka.
- Nije gradska vlast ta koja je zabranila ili nije željela pripremiti doček, već je Hrvatski rukometni savez odlučio ne prihvatiti doček u toj organizaciji nakon čega slavodobitno ulijeće Plenković. Tu profitiraju Plenković i financijski jako profitira Thompson koji je nekad uzimao pare da ne bi pjevao, danas uzima pare da bi pjevao, ali HDZ mu ipak kaže što na kojim mjestima smije pjevati.
