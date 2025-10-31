Obavijesti

News

Komentari 12
PREDSJEDNIK KOD PAPE

Milanović u Vatikanu: Pozvao sam Papu da dođe u Hrvatsku

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Milanović u Vatikanu: Pozvao sam Papu da dođe u Hrvatsku
3
Foto: Profimedia

Reagirao je dobro na pitanje, a njegov prethodnik nije bio u Hrvatskoj. Mislim da će on doći, ali to je papa. Nije to regrutacija za talent show. Neće nitko čuti od pape da govori 'dolazim, nema frke'. Ali mislim da će doći, ponovio je Milanović

Predsjednik Zoran Milanović je sa suprugom u službenom posjetu Svetoj Stolici, gdje ga je u privatnoj audijenciji primio papa Lav XIV. kojemu na dar nosi prvu hrvatsku tiskanu knjigu Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. Uz to, kako je i bilo najavljeno, Milanović je papu pozvao u Hrvatsku, a u obraćanju medijima kazao je da je bilo lijepo i ugodno, prenosi Danas.hr.

 - Reagirao je dobro na pitanje, a njegov prethodnik nije bio u Hrvatskoj. Mislim da će on doći, ali to je papa. Nije to regrutacija za talent show. Neće nitko čuti od pape da govori 'dolazim, nema frke'. Ali mislim da će doći - ponovio je Milanović. Kazao je da nije bilo riječi o politici.

Il Papa Riceve Il Presidente Della Repubblica Di Croazia Zoran Milanovic,
Foto: Vatican Media Handout

 - Nije bilo riječi o politici nimalo. Migranti, to je tema kojom se papa već bavi dosta. Bio je to jedan ugodan razgovor koji je trajao sat vremena - rekao je Milanović. Dodao je da misli da se ovaj papa neće toliko baviti politikom.

PREDSJEDNIKOV ROĐENDAN Zoki slavi 59. rođendan. Pogledajte kako se predsjednik Milanović mijenjao kroz godine
Zoki slavi 59. rođendan. Pogledajte kako se predsjednik Milanović mijenjao kroz godine

 - Čini se da se ovaj papa neće baviti politikom kao što su znali činili njegovi prethodnici, što ne držim pogrešnim, ali on je drugačiji - rekao je i istaknuo da je knjiga Misal po zakonu rimskoga dvora koju mu je poklonio jako vrijedan, odnosno 'spomenik veći i od Bašćanske ploče'.

1049396758
Foto: Profimedia

U nastavku posjeta predviđen je odlazak u Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u kojemu će se Milanović susresti s hrvatskim studentima katoličkih sveučilišta u Rimu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju
BIO JE NA LIJEČENJU U TURSKOJ

Preminuo je Robert Zanki (24): Nedavno se vratio kući, bolovao je od rijetkog raka kostiju

Prije samo desetak dana, njegovi mještani priredili su mu doček bakljama i pljeskom naklon povratka iz Turske. Tamo je na liječenju bio sedam mjeseci...
Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'
OBLJETNICA TRAGEDIJE

Tužna priča roditelja Anđele koja je poginula u Novom Sadu: 'Bila je trudna, nismo ni znali'

Godinu dana prošlo je od pada nadstrešnice u kojoj je poginulo 16 ljudi. Među njima i Anđela Ruman te njen dečko Miloš. Roditelji Zorica i Zlatko u suzama odlaze na njihov grob...
Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!
POGLEDAJTE POPIS

Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!

Za iznose duga od milijun eura i više od tog iznosa država tereti ukupno 11 obrtnika i drugih pojedinaca s registriranim malim biznisom, za dug od 500 tisuća eura i iznad toga daljnjih 16 građana...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025