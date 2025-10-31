Milanović u Vatikanu: Pozvao sam Papu da dođe u Hrvatsku

Predsjednik Zoran Milanović je sa suprugom u službenom posjetu Svetoj Stolici, gdje ga je u privatnoj audijenciji primio papa Lav XIV. kojemu na dar nosi prvu hrvatsku tiskanu knjigu Misal po zakonu rimskoga dvora iz 1483. Uz to, kako je i bilo najavljeno, Milanović je papu pozvao u Hrvatsku, a u obraćanju medijima kazao je da je bilo lijepo i ugodno, prenosi Danas.hr.

- Reagirao je dobro na pitanje, a njegov prethodnik nije bio u Hrvatskoj. Mislim da će on doći, ali to je papa. Nije to regrutacija za talent show. Neće nitko čuti od pape da govori 'dolazim, nema frke'. Ali mislim da će doći - ponovio je Milanović. Kazao je da nije bilo riječi o politici.

- Nije bilo riječi o politici nimalo. Migranti, to je tema kojom se papa već bavi dosta. Bio je to jedan ugodan razgovor koji je trajao sat vremena - rekao je Milanović. Dodao je da misli da se ovaj papa neće toliko baviti politikom.

- Čini se da se ovaj papa neće baviti politikom kao što su znali činili njegovi prethodnici, što ne držim pogrešnim, ali on je drugačiji - rekao je i istaknuo da je knjiga Misal po zakonu rimskoga dvora koju mu je poklonio jako vrijedan, odnosno 'spomenik veći i od Bašćanske ploče'.

U nastavku posjeta predviđen je odlazak u Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u kojemu će se Milanović susresti s hrvatskim studentima katoličkih sveučilišta u Rimu.