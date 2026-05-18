NOVI VELEPOSLANIK

Ured predsjednika: Izraelac nije dobio agreman i neće s obzirom na njihove politike

Zagreb: Predsjednik Zoran Milanović na promociji knjige “Zagreb se bori” Slave Ogrizović | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nissan Amdur, čije je imenovanje odobreno u studenom kako bi zamijenio veleposlanika Garyja Korena, stići će nakon što potonjem krajem mjeseca istekne mandat, ali u svojstvu otpravnika poslova

Izraelski mediji raspisali su se o predsjedniku Zoranu Milanoviću i o tome kako oni navode da blokira već sedam mjeseci dolazak novog izraelskog veleposlanika Nissana Amdura. 

Ured predsjednika potvrdio je informacije objavljene jutros u izraelskim medijima kako predloženi izraelski veleposlanik Nissan Amdur nakon sedam mjeseci nije dobio agreman. Institut, kojem predsjednik države odobrava prihvaćanje predloženog veleposlanika Izraela. Na upit novinara 24sata je li Nissan dobio agreman, iz Ureda predsjednika odgovorili su 'Nije i s obzirom na smjer aktualne izraelske politike, neće'.

 - Hrvatski ljevičarski predsjednik Zoran Milanović, koji ima antiizraelske stavove, navodno već sedam mjeseci odbija odobriti imenovanje novog izraelskog veleposlanika u Zagrebu, u jeku političkih sporova s vlastitom desničarskom vladom - piše Times of Israel u tekstu s naslovom koji Milanovića opisuje kao antiizraelskog.

Milanović je odlučno odbacio antisemitske špicnamete koje su mu nadjenuli Izraelci, te dodao kako je potomak antinacista te zbog toga nije podložan moralnim ucjenama.

Nissan Amdur, čije je imenovanje odobreno u studenom kako bi zamijenio veleposlanika Garyja Korena, stići će nakon što potonjem krajem mjeseca istekne mandat, ali u svojstvu otpravnika poslova, za što nije potrebno odobrenje predsjednika, izvijestio je u ponedjeljak portal Ynet. Ynet navodi kako Milanovićevo odbijanje da odobri Amdura predstavlja prvi put da hrvatski predsjednik nije prihvatio stranog veleposlanika, što je ozbiljan udarac diplomatskim odnosima Izraela i Hrvatske.

Iako Izraelci koriste riječi poput antiizraelski nastrojen, ipak pišu da je diplomatski ćorsokak, posljedica neslaganja i tenzija s premijerom Plenkovićem. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da surađuje s hrvatskim kolegama kako bi se „riješilo pitanje statusa sljedećeg izraelskog veleposlanika u Zagrebu

Predsjednikov savjetnik za vanjsku politiku Neven Pelicarić je u veljači pozvao veleposlanika na odlasku Garyja Korena na Pantovčak, nakon što je Izraelac u intervjuu za Hinu rekao kako bi hrvatske službe trebale izvesti sigurnosnu provjeru iranskog veleposlanstva u Zagrebu jer bi se tamo mogli nalaziti špijuni Revolucionarne garde. Milanović je rekao da ne želi maltretiranje i ne želi tuđe infekcije i klice u Hrvatskoj, ni izraelske ni iranske.

