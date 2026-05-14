TOMISLAV LENDIĆ

Tko je diplomat kojeg je s Pantovčaka potjerao Milanović?

Piše 24sata,
Predstavljanje knjige Tomislava Lendića "Hrvatska vanjska politika pred geopolitičkim izazovima suvremenog svijeta" | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Tomislav Lendić, jedan od najiskusnijih hrvatskih diplomata, prema pisanju Novog lista morao je napustiti Pantovčak tijekom dolaska novog apostolskog nuncija.

Političke napetosti dobile su novi nastavak nakon događaja koji se, prema pisanju Novog lista, odvio tijekom službene ceremonije dolaska novog apostolskog nuncija u Hrvatsku, nadbiskupa Leopoldo Girelli. U središtu priče našao se dr. sc. Tomislav Lendić, djelatnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova i jedan od najdugovječnijih hrvatskih diplomata svoje generacije. Prema informacijama koje prenosi Novi list, Lendić je u srijedu stigao na Pantovčak kako bi sudjelovao u ceremoniji predaje vjerodajnica, no ondje se nije dugo zadržao. Kako navodi novinar Dražen Ciglenečki, iz Ureda predsjednika navodno mu je poručeno da nije poželjan zbog ranijih javnih istupa u kojima je kritizirao predsjednika Zoran Milanović.

Prema istim navodima, Lendić je ušao u zgradu Pantovčaka, ali je ubrzo morao otići protiv svoje volje. Nedugo nakon toga reagirao je ministar Gordan Grlić-Radman, koji je kao zamjenu poslao Gordana Vidović Mesarek, zaduženu za poslove Uprave za europsko i međunarodno pravo.

Diplomatska karijera duga dva desetljeća

Lendić je rođen 1979. godine u Makarskoj, a obrazovanje je stekao na Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao politologiju. Kasnije je završio i poslijediplomski studij međunarodnih odnosa te doktorirao komparativnu politiku.

Njegov znanstveni rad bio je usmjeren na geopolitiku i američku strategiju prema Turskoj, a međunarodnim odnosima i sigurnosnim pitanjima bavio se još tijekom studija, piše Večernji list.

Kao Fulbrightov stipendist usavršavao se na Georgetown University u SAD-u, poznatom po školovanju diplomata i stručnjaka za međunarodne odnose.

U hrvatskoj diplomaciji zaposlen je od 2005. godine, a tijekom karijere radio je u Washingtonu, Bruxellesu, Kuvajtu i Sarajevu. U Ministarstvu je obnašao niz funkcija, od drugog tajnika do opunomoćenog ministra.

Bio je među ljudima uključenima u proces hrvatskog ulaska u NATO i Europska unija, a radio je i kao glasnogovornik MVEP-a, voditelj Službe za NATO te politički direktor Ministarstva. 

Radio uz američkog diplomata Richarda Holbrookea

Dio karijere proveo je i u američkom State Department kroz program Transatlantic Diplomatic Fellowship.

Ondje je surađivao s uredom koji je vodio Richard Holbrooke, poznat po ulozi u postizanju Daytonskog sporazuma.

Godine 2015. šest mjeseci boravio je u Afganistanu kao politički savjetnik visokog civilnog predstavnika NATO-a za sjeverni sektor u Mazar-e Sharifu, u vrijeme kada je ta zemlja bila jedno od glavnih svjetskih sigurnosnih žarišta.

Tijekom profesionalne karijere završio je i Diplomatsku akademiju MVEP-a, Ratnu školu MORH-a te dodatne programe usavršavanja u Njemačkoj, Turskoj i Indiji. Predavao je na Diplomatskoj akademiji, Hrvatskom vojnom učilištu i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

