Tko je diplomat kojeg je s Pantovčaka potjerao Milanović?

Političke napetosti dobile su novi nastavak nakon događaja koji se, prema pisanju Novog lista, odvio tijekom službene ceremonije dolaska novog apostolskog nuncija u Hrvatsku, nadbiskupa Leopoldo Girelli. U središtu priče našao se dr. sc. Tomislav Lendić, djelatnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova i jedan od najdugovječnijih hrvatskih diplomata svoje generacije. Prema informacijama koje prenosi Novi list, Lendić je u srijedu stigao na Pantovčak kako bi sudjelovao u ceremoniji predaje vjerodajnica, no ondje se nije dugo zadržao. Kako navodi novinar Dražen Ciglenečki, iz Ureda predsjednika navodno mu je poručeno da nije poželjan zbog ranijih javnih istupa u kojima je kritizirao predsjednika Zoran Milanović.

Prema istim navodima, Lendić je ušao u zgradu Pantovčaka, ali je ubrzo morao otići protiv svoje volje. Nedugo nakon toga reagirao je ministar Gordan Grlić-Radman, koji je kao zamjenu poslao Gordana Vidović Mesarek, zaduženu za poslove Uprave za europsko i međunarodno pravo.

Diplomatska karijera duga dva desetljeća

Lendić je rođen 1979. godine u Makarskoj, a obrazovanje je stekao na Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao politologiju. Kasnije je završio i poslijediplomski studij međunarodnih odnosa te doktorirao komparativnu politiku.

Njegov znanstveni rad bio je usmjeren na geopolitiku i američku strategiju prema Turskoj, a međunarodnim odnosima i sigurnosnim pitanjima bavio se još tijekom studija, piše Večernji list.

Kao Fulbrightov stipendist usavršavao se na Georgetown University u SAD-u, poznatom po školovanju diplomata i stručnjaka za međunarodne odnose.

U hrvatskoj diplomaciji zaposlen je od 2005. godine, a tijekom karijere radio je u Washingtonu, Bruxellesu, Kuvajtu i Sarajevu. U Ministarstvu je obnašao niz funkcija, od drugog tajnika do opunomoćenog ministra.

Bio je među ljudima uključenima u proces hrvatskog ulaska u NATO i Europska unija, a radio je i kao glasnogovornik MVEP-a, voditelj Službe za NATO te politički direktor Ministarstva.

Radio uz američkog diplomata Richarda Holbrookea

Dio karijere proveo je i u američkom State Department kroz program Transatlantic Diplomatic Fellowship.

Ondje je surađivao s uredom koji je vodio Richard Holbrooke, poznat po ulozi u postizanju Daytonskog sporazuma.

Godine 2015. šest mjeseci boravio je u Afganistanu kao politički savjetnik visokog civilnog predstavnika NATO-a za sjeverni sektor u Mazar-e Sharifu, u vrijeme kada je ta zemlja bila jedno od glavnih svjetskih sigurnosnih žarišta.

Tijekom profesionalne karijere završio je i Diplomatsku akademiju MVEP-a, Ratnu školu MORH-a te dodatne programe usavršavanja u Njemačkoj, Turskoj i Indiji. Predavao je na Diplomatskoj akademiji, Hrvatskom vojnom učilištu i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.