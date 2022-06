Milanović ugostio austrijskog i slovenskog predsjednika, nije prošlo bez rasprave o BiH

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović na Brijunima je ugostio austrijskog predsjednika Alexandera Van der Bellena i predsjednika Slovenije Boruta Pahora. Teme 9. Trilateralnog sastanka bile su kriza izazvana ruskom agresijom na Ukrajinu i njezine posljedice na EU, odnosi između tri države, situaciji u jugoistočnoj Europi s naglaskom na situaciju u BiH.

Odgovarajući na novinarska pitanja, slovenski predsjednik Borut Pahor izjavio je da iz izjava nove slovenske vlade ne iščitava da će se podrška Ljubljane hrvatskom članstvu u Schengenskom prostoru uvjetovati provedbom odluke arbitražnog suda o razgraničenju dviju država.

- Nikada neću komentirati politiku Vlade Republike Slovenije, ali mogu reći da iz izjava nisam razabrao da bi realizacija arbitražnog sporazuma bila uvjet za ulazak u Schengen -izjavio je Pahor. Slovenija će i dalje zagovarati provedbu arbitraže, ali je hrvatski ulazak u Schengen od nacionalnog interesa za Sloveniju.

- Nije na meni da ocjenjujem što je Sloveniji u interesu jer nisam za to plaćen. Imam drugi posao. Hrvatskoj je u interesu da uđe u Schengen i u eurozonu, mada to nije jednodimenzionalna priča i ljudima to treba stalno govoriti. U eurozonu je ušao tko god je htio pa će ući i Hrvatska. Što se tiče Schengena, slovenski građani imaju ogroman broj nekretnina u Hrvatskoj i milijun dolazaka u Hrvatsku. Oni koji su vlasnici nekretnina žele u tome uživati i Schengen će im to olakšati - izjavio je Milanović.

Sva trojica predsjednika osuđuju rusku agresiju na Ukrajinu.

- Sve ostalo nije u našoj moći. Promijeniti stvari ne možemo. Možemo se nadati da će rat što prije završiti i da će se Rusija vratiti na polazne točke prije agresije. I Zapadni Balkan je nešto što nas sve zanima. Svima nam je u interesu da on bude stabilan, uređen, demokratski, onakav kako izgledaju države koje su spremne za ulazak u EU. Po svojoj dužnosti i osjećaju,kao hrvatski predsjednik morao sam govoriti o problemu statusa Hrvata u BiH.Tu je pola milijuna ljudi koji su hrvatski, europski pa i NATO državljani i čija prava se dugo, sistematično i perfidno krše. Ako je nešto utjeha u svemu tome je to da nasilni rasplet te situacije praktički nije moguć. Ali politička nestabilnost,nesigurnost života u neuređenom prostoru bez ikakvih jamstava, to je stvarnost Hrvata u BiH i to je nešto preko čega Hrvatska ne može i neće olako prijeći - rekao je predsjednik Milanović. Dodao je da je otvorena podrška svim zemljama Zapadnog Balkana za ili nastavak procesa pregovora koji je započeo. Austrijski predsjednik oko rata u Ukrajini istaknuo je kako je s hrvatskim i slovenskim kolegom razgovarao o mjerama pomoći Ukrajini u tom teškom razdoblju, sankcijama prema Rusiji koje su pokrenule članice EU.

- Europska unija je najbolja ideja koju su Europljani ikada imali, i bez obzira na sve greške, moram reći da kada Europske unije ne bi bilo da bismo je morali izmisliti-rekao je Van der Bellen. Čestitao je Hrvatskoj ulazak 1.siječnja u članstvo eurozone. Slovenski predsjednik Borut Pahor pobojao se za jedinstvo članica EU.

- Moramo nastojati da među nama ne dođe do raskola i da Rusija ne uspije postići da se počnemo razlikovati u našim ocjenama vezano uz značajnost sankcija - rekao je Pahor. Osvrnuo se i na stanje u BiH rekavši da nije moguće ne vidjeti zaplete na Balkanu i potrebe da se nešto učini i pomogne BiH tamo gdje se nešto može učiniti.

