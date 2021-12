Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjeluje na obilježavanju 30. obljetnice osnutka Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ).

Milanović je jučer najavio svoj odlazak na Pleso, a rekao je kako će se tu pokazati kako MORH troši svoj novac.

- Jer tamo se upravo iznose na kišu stvari koje moraju biti na toplom, da bi tamo ušli helikopteri koji nam dolaze, dva poklonjena američka i dva kupljena. A to znamo dvije godine. Trebao je biti novi hangar na Plesu prije pola godine, imali smo dvije godine vremena, izgradnja hangara je sitnica, a ne samo da nije zakopana prva lopata, nego nije objavljen ni javni natječaj - rekao je jučer Milanović u izjavi medijima.

PRATITE UŽIVO: Izjava Zorana Milanovića

- Od hangara za helikoptere još nema ništa. Nemam odgovora na to. To je totalni nemar. Helikopteri će morati kisnuti na kiši. Nisam to govorio pred vojnicima, ali ovdje moram. Netko će morati ići na kišu. Oni ne smiju biti na kiši jer za to nema opravdanja. Hangari nisu kineski zid treba samo radit svoj posao - rekao je Zoran Milanović na početku.

- Bilo je trenutaka o kojima se razmišljalo da se riješimo te strane - zrakoplova. Tih 200 milijuna eura koji su došli preko noći - maznuto je - nestalo je - rekao je Milanović o nabavci aviona.

Rekao je kako je admiral Hranj na odmoru, a na pitanje zašto je jedini govornik rekao je da se zna zašto i da će tako biti dok ne bude 'normalnog ministra'.

- Zadnji put sam rekao da novinari neće u vojarnu ući jer nisam znao što će izvesti ministar, no nije došao. Nije došao ni sada, a ja se nadam da se radi na njegovoj smjeni - rekao je Milanović.

- Dok se ne vrati Burčula u službu i dok se ne prestane maltretirat Hranja to će biti tako - rekao je Milanović.

- Stvar za DORH je to što ljudi ne dobivaju dnevnice. Interesantno, za isto vrijeme im se isplaćuje plaća. Ako su negdje sa mnom, po ministru je protuzakonito isplatiti dnevnice. To nema nikakve logike. On će određivati vrhovnom zapovjedniku gdje će polagati cvijeće. Misli da može, al to je vrijeme prošlo - rekao je Milanović.

Komentirajući nabavu Bradleyja rekao je da je nekome u interesu da se oni ne uzmu.

- Čak ne kupe, nego uzmu. Netko sustavno to po medijima podriva i minira, to je ultimativni bezobrazluk. Kongres je donio tu odluku i ona se može ponoviti, ali tako nepouzdanim partnerima to neće nitko napraviti. Netko valjda želi uzeti proviziju. Ne želiš nešto što je američko, to je super roba. 150 milijuna dolara bi bio naš trošak. To je kao da za 1000 eura dobijete novi BMW - rekao je Milanović.

Uskoro više...