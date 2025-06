Milanović ustraje na Artuković Kunšt: 'Plenkovićev argument bi mogao izrugivati pola sata'

Predsjednik Zoran Milanović izjavio je u srijedu da će ustrajati i ponovno predložiti Sandru Artuković Kunšt za predsjednicu Vrhovnog suda te odbacio ocjenu premijera Andreja Plenkovića da “nikoga nije impresionirala”.

“Nisam dobio nijedan razlog, javnost nije dobila nijedan razlog zašto iskusna sutkinja na pragu 60. godine života nije u stanju biti predsjednica Vrhovnog suda. Argument ‘nisam impresioniran’ mogao bih izrugivati sljedećih pola sata, ali neću”, rekao je Milanović novinarima na marginama samita NATO-a u Den Haagu

.

“To govoriš nakon što ti je 30 impresivnih ministara potjerano i pohapšeno”, rekao je Milanović, dodajući da se prema Artuković Kunšt, pristojnoj i decentnoj osobi, nije postupilo pošteno.

Rekao je da neće predložiti nikoga drugoga i da mu je trebalo reći na vrijeme da ta osoba nije prihvatljiva.

“Ušli smo u taj postupak i najednom ona ne impresionira”, rekao je.

Na pitanje hoće li uskoro doći do imenovanja veleposlanika, Milanović je odgovorio da to treba pitati premijera Plenkovića. “To je pitanje za Plenkovića, on o tome odlučuje i kako odluči tako će i biti. Ja se nisam natjecao za predsjednika dobio određeni postotak glasova da bih imenovao ambasadore”, rekao je.

“Ja ću se u dogovoru oko ambasadora zadovoljiti sa svim prijedlozima ministarstva samo da me ne impresioniraju, da mi nisu baš neprihvatljivi, ali većina tih ljudi će biti ljudi koji me ne impresioniraju, ali će svi biti vjerojatno imenovani. Tražimo razuma rješenja“, rekao je Milanović.

Dodao je da tu postoji problem jer treba popuniti skoro 80, 90 mjesta, obaviti kompletnu rošadu u diplomaciji, a nema dovoljno ljudi. Rekao da je da se tako ne treba raditi, optuživši premijera Plenkovića za petogodišnju “opstrukciju”.

Predsjednik Milanović u utorak navečer nije sudjelovao na svečanoj večeri koju je za sudionike samita NATO-a priredio nizozemski kralj, jer se nije dobro osjećao.

“Vučem nekakvu koronu već 10 dana i nije mi dobro, jedva čekam da se vratim u Zagreb”, rekao je.