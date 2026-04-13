MILANOVIĆ OPLEO

'Vučiću mi se ne da objašnjavati da ih nećemo napasti. Orban je tiranin, glatko je izgubio izbore'

Piše HINA, Antonela Šaponja,
Predsjednik Milanović na manifestacijama u Koprivnici | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Nažalost, ništa od Brijuna... Da vidi malo gdje je stolovao najveći dušmanin velikosrba, Josip Broz Tito, rekao je Milanović

Vučić pretjeruje i dovodi me kao domaćina u nerješivu poziciju. Ne želim objašnjavati da Hrvatska neće tenkovima napasti Srbiju, rekao je predsjednik Zoran Milanović povodom otkazivanja samita Brdo-Brijuni. Istaknuo je da je odluka donesena nakon duljeg razmišljanja. Milanović je krajem ožujka je otkazao sastanak šefova država Procesa Brdo-Brijuni radi Vučićevih izjava i postupaka. 

Predsjednik je rekao da Vučić „pretjeruje” te ga je kao domaćina doveo u „nerješivu poziciju”. 

- Ne želim se natezati i objašnjavati da Hrvatska neće napasti tenkovima Srbiju štp srbijanski predsjednik cijelo vrijeme uvjerljivo govori, širokih zjenica - rekao je Milanović.

Milanović o Orbanovu porazu: 'Tiranin je izgubio izbore glatko'

Vučić, koji godinama svojim izjavama iznosi teorije o zavjeri protiv Srbije, u protekloj godini optužio je Hrvatsku da potiče prosvjednike protiv vlasti u njegovoj zemlji te da je s Kosovom i Albanijom protiv nje osnovala vojni savez. 

- Ja bih se na njegovom mjestu uplašio da me ovdje ne zaskoče i uhite, kao prvi čin napada na Srbiju združenim snagama - rekao je ironično. 

Proces Brdo-Brijuni je regionalna inicijativa pokrenuta 2010. godine s ciljem jačanja suradnje i ubrzanja integracije zemalja zapadnog Balkana u Europsku uniju. Ovogodišnji susret bio bi prvi u Hrvatskoj tijekom dva Milanovićeva mandata. 

Hoće li se napokon Plenković i Milanović dogovoriti o novom predsjedniku Vrhovnog suda?

- Nažalost, ništa od Brijuna... Da vidi malo gdje je stolovao najveći dušmanin velikosrba, Josip Broz Tito - rekao je Milanović.

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar, s kojom se predsjednik Milanović sastao u Rijeci, istaknula je da sastanak Procesa Brdo-Brijuni „ide naprijed“.

„Ne mogu vam potvrditi gdje ćemo se ove ili slijedeće godine sastati, ali zajedno ćemo se potruditi da nađemo novog organizatora“, rekla je slovenska predsjednica koja je zajedno s hrvatskim predsjednikom supredsjedatelj Procesa Brdo-Brijuni.

'Čovjek je do jučer bio tiranin, izgubio je izbore glatko'

Milanović je u ponedjeljak rekao da su izbori u Mađarskoj pokazali da je ona funkcionalna demokracija, dodajući da još nije razgovarao s odlazećim premijerom Viktorom Orbanom, ali da to ne znači da se neće čuti u budućnosti. 

- Čovjek koji je do jučer bio satrap i tiranin je izgubio izbore glatko – šaptom ih je izgubio - rekao je Milanović.

Suzdržao se od daljnjih komentara jer, kako kaže, ne voli da itko zabada nos u Hrvatskoj, pa neće niti on u Mađarsku.

Sa slovenskom kolegicom u OŠ Pećine

Milanović i Pirc Musar sastali su se u Rijeci kako bi posjetili Osnovnu školu Pećine koja je još 2009. godine uvela učenje slovenskog jezika kao izborni predmet. Pirc Musar se u Rijeci sastala i s predstavnicima slovenske nacionalne manjine.

U školi je dvoje predsjednika dočekao kulturni program na hrvatskom i slovenskom jeziku. Pirc Musar poručila je učenicima da ostanu međusobno prijatelji.

U izjavi za medije izrazila je zadovoljstvo pokazanim, istaknuvši da je vrlo sretna kad vidi kako pripadnici dvaju naroda dobro surađuju. U ovoj školi sad jedna trećina učenika uči slovenski jezik, naglasila je, pa zahvalila Milanoviću što joj se pridružio u posjetu. 

Istaknula je da je prije posjeta ovoj osnovnoj školi bila u riječkom slovenskom Kulturno-prosvjetnom društvu Bazovica, koji gaji niz aktivnosti poput plesa, recitatorske skupine ili vlastitog kazališta.

- Osobno imam iznimno dobar odnos s predsjednikom Zoranom Milanovićem - navela je, uz ocjenu da je suradnja dviju susjednih zemalja na najvišoj razini.

Zahvalila je Hrvatskoj što je prošle godine uvedeno učenje slovenskog jezika u redovni školski program, zahvaljujući čemu danas oko 700 učenika u cijeloj Hrvatskoj uči slovenski. 

I hrvatski predsjednik Milanović je istaknuo vrijednost programa učenja slovenskog jezika u ovoj riječkoj školi.

- Bilo je prekrasno slušati učenike kako govore slovenski jezik, posebno zato što ga uče kao izborni predmet - naglasio je Milanović. 

