Obavijesti

News

Komentari 16
PREDJSEDNIK U OMIŠU

Milanović: Zahvaljujem vatrogascima, protiv ovakvih požara nema prave preventive

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Milanović: Zahvaljujem vatrogascima, protiv ovakvih požara nema prave preventive
Foto: Zoran Milanović/Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara, to su prije svega vatrogasci ali i onima koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će i u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je zahvalio vatrogascima koji gase požar kod Omiša te svima koji rade na čuvanju požarišta, dodavši da protiv ovakvih požara nema prave preventive.

Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara, to su prije svega vatrogasci ali i onima koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će i u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta'', rekao je predsjednik u izjavi medijima u Omišu.

ZAGREBAČKE BOLNICE Četvero ozlijeđenih u požaru kod Omiša ide u Zagreb
Četvero ozlijeđenih u požaru kod Omiša ide u Zagreb

Požar koji je u četvrtak navečer izbio u Lokvi Rogoznici, tijekom noći se proširio na Omiš zahvativši i područje iznad grada.

Imovina koja je nastradala u požaru je sporedna u odnosu na ljude koji su ''uhvaćeni na prepad'', dodao je Milanović.

''Došao sam s Hvara, tamo je jutros skoro kompletan akvatorij bio pod dimom. To je stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave preventive'', kazao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
Izbio požar kod Zadra, na Pelješcu većinom suzbijen. Sedam ljudi na respiratoru
APOKALIPSA U DALMACIJI

Izbio požar kod Zadra, na Pelješcu većinom suzbijen. Sedam ljudi na respiratoru

Razmjeri štete utvrđivat će se nakon očevida i obilaska cijelog požarišta, a vatrogasci će danima nadzirati više od 20 kilometara njegova perimetra, istaknuto je u petak na sjednici Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije
BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'
STRAVIČNI PRIZORI

BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'

Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.
NOVE SLIKE UŽASA Spaljeni auti, kuće... sve je nestalo u sekundi!
VATRENA KATASTROFA

NOVE SLIKE UŽASA Spaljeni auti, kuće... sve je nestalo u sekundi!

OMIŠ U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, sedmero je životno ugroženo. Izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procijeniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026