Milanović: Zahvaljujem vatrogascima, protiv ovakvih požara nema prave preventive

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je zahvalio vatrogascima koji gase požar kod Omiša te svima koji rade na čuvanju požarišta, dodavši da protiv ovakvih požara nema prave preventive.

Izražavam poštovanje i zahvalnost onima koji su se borili protiv požara, to su prije svega vatrogasci ali i onima koji nisu vatrogasci, a bili su jučer i danas i bit će i u narednim satima i danima na osiguravanju i čuvanju požarišta'', rekao je predsjednik u izjavi medijima u Omišu.

Požar koji je u četvrtak navečer izbio u Lokvi Rogoznici, tijekom noći se proširio na Omiš zahvativši i područje iznad grada.

Imovina koja je nastradala u požaru je sporedna u odnosu na ljude koji su ''uhvaćeni na prepad'', dodao je Milanović.

''Došao sam s Hvara, tamo je jutros skoro kompletan akvatorij bio pod dimom. To je stvarno neviđeno i protiv toga i nema prave preventive'', kazao je.