Obavijesti

News

Komentari 11
PREDSJEDNIK HOĆE KONZULTACIJE

Milanović pozvao Plenkovića na red oko Odbora za mir: 'Vlada ne može sama odlučiti o tome'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Milanović pozvao Plenkovića na red oko Odbora za mir: 'Vlada ne može sama odlučiti o tome'
Zagreb: Plenković i Milanović se rukovali na svečanoj akademiji povodom obilježavanja Dana Hrvatske vojske | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Predsjednik Republike očekuje od predsjednika Vlade RH sve informacije o ovoj strateški važnoj vanjskopolitičkoj temi

Admiral

Predsjednik Zoran Milanović poslao je priopćenje o pozivu Hrvatske u Trumpov Odbor za mir. Milanović traži konzultacije s premijerom Plenkovićem koji još uvijek nije donio odluku hoće li ili neće prihvatiti poziv u Trumpov Odbor kojeg su odbile brojne tradicionalne američke saveznice poput Francuske i UK-a.

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Stav Republike Hrvatske o pozivu da pristupi Odboru za mir mora biti usuglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke

SANCHEZ IZNIO RAZLOGE Španjolci odbili Trumpov poziv da se pridruže Odboru za mir
Španjolci odbili Trumpov poziv da se pridruže Odboru za mir

Imajući u vidu činjenice:

1. da je Republika Hrvatska pozvana da pristupi Odboru za mir koji je osnovan na prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država;

2. da je Odbor za mir uspostava nove međunarodne organizacije;

3. da Vlada Republike Hrvatske „trenutačno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga“, kao što je rekao predsjednik Vlade RH;

4. da Vlada RH ni na koji način nije konzultirala Predsjednika Republike niti tražila njegov stav o pozivu Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir;

5. da „Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada RH surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike“, prema odredbi članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poziva predsjednika Vlade RH na konzultacije kako bi raspravili sve relevantne informacije i dosadašnje poteze Vlade RH vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Predsjednik Republike očekuje od predsjednika Vlade RH sve informacije o ovoj strateški važnoj vanjskopolitičkoj temi. Stav Republike Hrvatske, prema Ustavu RH, mora biti usuglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke. Samostalno odlučivanje Vlade RH, u ime Republike Hrvatske, bilo bi protivno Ustavu RH.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe
PRATITE NA 24SATA

Zelenski otkrio da će se pregovarati o teritorijima. Kijev na rubu energetske katastrofe

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država
DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši
BESPRAVNA GRADNJA

DOZNAJEMO Thompson ilegalno sagradio objekt u Čavoglavama! Inspekcija naredila da ga sruši

Inspektorat je, bez navođenja imena, rekao kako je investitoru naređeno da u roku od 90 dana ukloni bespravno izgrađene građevine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026