Obavijesti

News

Komentari 0
SANCHEZ IZNIO RAZLOGE

Španjolci odbili Trumpov poziv da se pridruže Odboru za mir

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Španjolci odbili Trumpov poziv da se pridruže Odboru za mir
Foto: TINGSHU WANG/REUTERS

Španjolski premijer također je istaknuo da u odbor "nije uključena Palestinska samouprava"

Admiral

Premijer Pedro Sanchez izjavio je u petak ujutro da se Španjolska neće pridružiti novoosnovanom Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, inicijativi koju kritičari smatraju potkopavanjem Ujedinjenih naroda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trump se vratio iz Davosa 03:40
Trump se vratio iz Davosa | Video: 24sata/Reuters

"Cijenimo poziv, ali ga odbijamo", rekao je Sanchez novinarima nakon samita EU-a u Bruxellesu.

"To činimo, uglavnom i u osnovi, radi dosljednosti", rekao je Sanchez, dodajući da je odluka u skladu "s multilateralnim poretkom, sustavom Ujedinjenih naroda i međunarodnim pravom".

Španjolski premijer također je istaknuo da u odbor "nije uključena Palestinska samouprava".

predomislio se Trump je povukao poziv Kanadi da se priključi Odboru za mir
Trump je povukao poziv Kanadi da se priključi Odboru za mir

Trump je u četvrtak formalno pokrenuo odbor na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskom alpskom odmaralištu Davosu, potpisavši njegovu osnivačku povelju uz raznoliku skupinu zemalja.

Oko 60 vlada pozvano je da se pridruži, ali malo zapadnih saveznika Washingtona javno je prihvatilo, a Mađarska i Bugarska jedine su članice Europske unije koje su do sada potpisale. Među ostalim potpisnicima su Argentina, Izrael i Saudijska Arabija.

Dva najveća rivala Washingtona, Rusija i Kina, pozvana su, ali još nisu dale čvrste obveze.

EUROPA U STRAHU Odbor za diktatore: Trump si je dao neograničene ovlasti, a za ulazak treba milijardu dolara
Odbor za diktatore: Trump si je dao neograničene ovlasti, a za ulazak treba milijardu dolara

Trump je izvorno zamislio odbor kao tijelo koje će nadzirati obnovu Pojasa Gaze nakon rata između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas.

Od tada je predložio da bi se ambicije odbora mogle pojačati kako bi se rješavali sukobi i krize diljem svijeta te je na svečanosti rekao da se odbor "može proširiti na druge stvari" izvan Gaze.

ODBOR ZA MIR 'Posljednji europski diktator', petrodolar autokrati. Ovi ljudi su ušli u Trumpov Odbor za mir
'Posljednji europski diktator', petrodolar autokrati. Ovi ljudi su ušli u Trumpov Odbor za mir

Mnogi analitičari takav prijedlog vide kao napad na UN, koji Trump kaže da cijeni, ali ga je više puta kritizirao zbog neuspjeha u rješavanju sukoba.

Trump je u četvrtak najavio suradnju svog odbora kojemu je na čelu i Ujedinjenih naroda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!
SVE JASNO

Plenković u Davosu: Ukrajina ne smije potpisati predaju teritorija Rusiji. Ni kap tinte!

Plenković je tijekom rasprave istaknuo da Hrvatska pripada onoj skupini zemalja koje su „jasno proukrajinske po pitanju solidarnosti i podrške
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Upali u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu. Grlić Radman razgovarao s veleposlanikom
OBJAVILI SNIMKU

Upali u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu. Grlić Radman razgovarao s veleposlanikom

Upali su u indijsko veleposlanstvo u Zagrebu i skinuli zastavu Indije te vrata išarali grafitom. Indijsko ministarstvo naglašava da su, prema Bečkoj konvenciji, diplomatski prostori nepovredivi te da moraju biti adekvatno zaštićeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026