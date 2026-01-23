Španjolci odbili Trumpov poziv da se pridruže Odboru za mir

Premijer Pedro Sanchez izjavio je u petak ujutro da se Španjolska neće pridružiti novoosnovanom Odboru za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, inicijativi koju kritičari smatraju potkopavanjem Ujedinjenih naroda.

"Cijenimo poziv, ali ga odbijamo", rekao je Sanchez novinarima nakon samita EU-a u Bruxellesu.

"To činimo, uglavnom i u osnovi, radi dosljednosti", rekao je Sanchez, dodajući da je odluka u skladu "s multilateralnim poretkom, sustavom Ujedinjenih naroda i međunarodnim pravom".

Španjolski premijer također je istaknuo da u odbor "nije uključena Palestinska samouprava".

Trump je u četvrtak formalno pokrenuo odbor na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskom alpskom odmaralištu Davosu, potpisavši njegovu osnivačku povelju uz raznoliku skupinu zemalja.

Oko 60 vlada pozvano je da se pridruži, ali malo zapadnih saveznika Washingtona javno je prihvatilo, a Mađarska i Bugarska jedine su članice Europske unije koje su do sada potpisale. Među ostalim potpisnicima su Argentina, Izrael i Saudijska Arabija.

Dva najveća rivala Washingtona, Rusija i Kina, pozvana su, ali još nisu dale čvrste obveze.

Trump je izvorno zamislio odbor kao tijelo koje će nadzirati obnovu Pojasa Gaze nakon rata između Izraela i palestinske militantne organizacije Hamas.

Od tada je predložio da bi se ambicije odbora mogle pojačati kako bi se rješavali sukobi i krize diljem svijeta te je na svečanosti rekao da se odbor "može proširiti na druge stvari" izvan Gaze.

Mnogi analitičari takav prijedlog vide kao napad na UN, koji Trump kaže da cijeni, ali ga je više puta kritizirao zbog neuspjeha u rješavanju sukoba.

Trump je u četvrtak najavio suradnju svog odbora kojemu je na čelu i Ujedinjenih naroda.